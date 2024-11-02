Бейонсе в купальнике перевоплотилась в популярную актрису

Американская певица Бейонсе перевоплотилась в популярную актрису Бетт Дейвис в откровенном наряде. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенных фото 43-летняя знаменитость предстала перед фотографом, сидя на мотоцикле, в слитном купальнике с леопардовым принтом и глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела сапоги в тон на высоком каблуке.

Вдобавок исполнительница примерила парик с черными кудрявыми волосами. Ее образ завершил макияж с ярко-красной помадой.

В октябре Бейонсе снялась в пиджаке на голое тело на фоне скандала с P.Diddy. Знаменитость опубликовала серию фото, на которых позировала в сером брючном костюме со стразами и блестящими камнями.