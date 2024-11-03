Трендовые шарфы на зиму 2025

Уже сейчас, в ноябре, нам не обойтись без теплого шарфа, так как погода не радует теплом. Что уж говорить о грядущей зиме, которая, по сообщениям синоптиков, будет действительно морозной. О том, какие шарфы будут в тренде в этом холодном сезоне, нам рассказала стилист Мария Гребенникова.

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Шарф из кашемира

Мягкий и уютный шарф станет настоящим спасением уже в начале зимы. Стилист:

«Кашемировый шарф впишется в образ и с пальто, и с курткой "барашком", и даже со стеганым пуховиком».

Основа материала — козий пух, причем для изготовления такого шарфа подходят далеко не все породы коз. Готовый шарф всегда легкий и невероятно теплый.

Белый шарф

Если хочется больше легкости и нежности в образе серыми зимними буднями, подберите белый шарф без принтов. При этом не важно, из чего он будет выполнен. В зимнем сезоне 2025 будут актуальны шарфы крупной вязки, а также тяжелые шерстяные шарфы ниже пояса. Чем объемнее шарф, тем лучше, рекомендует наш эксперт.

Палантин

Для поклонников элегантных зимних образов с шерстяным пальто стилист предлагает остановить выбор на шарфе-палантине. Не стоит думать, что палантин — неотъемлемая часть гардероба женщины за 50, в этом сезоне палантин станет обязательным атрибутом трендового образа для выходов с друзьями, на свидание или же на вечернее мероприятия. В отличие от классического шарфа, его можно оставить на себе даже после того, как сняли пальто.

Шарф с помпоном

Самый игривый вариант шарфа, особенно уместный, если вы планируете провести новогодние праздники на свежем воздухе в компании семьи или друзей. Учтите, что такой вариант шарфа не подойдет для повседневного использования, но для прогулки — идеально. Шарф с помпоном сочетается с любым пуховиком и объемной курткой. С дубленкой или прямым пальто подобную модель миксовать не стоит.