Польза и вред: что важно знать о ретиноидах

Если вы когда-либо интересовались уходом за кожей, то, скорее всего, сталкивались с термином «ретиноиды». Эти мощные вещества высоко ценятся за их замечательные свойства — от разглаживания мелких морщинок до осветления темных пятен и придания коже сияния молодости. «Вечерняя Москва» узнала у основателя центра косметологии и здоровья, пластического хирурга, врача-косметолога, дерматовенеролога Адель Файзулиной, какие существуют виды ретиноидов и есть ли у них побочные эффекты, о которых следует знать.

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Что такое ретиноиды

По ее словам, ретиноиды относятся к группе соединений, которые получают из витамина А. На протяжении десятилетий они являются краеугольным камнем дерматологии и ухода за кожей благодаря своему широкому спектру полезных свойств.

«Ретиноиды — это обобщающий термин, охватывающий несколько различных типов производных витамина А, каждое из которых обладает разной степенью эффективности», — уточнила врач.

Виды ретиноидов:

Один из самых известных видов ретиноидов — это ретинол, который часто содержится в средствах по уходу за кожей, отпускаемых без рецепта. Он менее эффективен, чем ретиноиды, отпускаемые по рецепту, но при постоянном применении все же обеспечивает заметные преимущества;

Следующий вид — ретинальдегид. В отличие от ретинола, ретинальдегид также содержится в продуктах, отпускаемых без рецепта, но по своему действию близок к рецептурному;

Более сильный по своим свойствам ретинол — адапален. Его активно используют при лечении акне;

Третиноин назначают при угревой сыпи и сильных признаках старения кожи. Его продают только по рецепту врача. Он часто используется при более серьезных проблемах с кожей, таких как угревая сыпь и выраженные признаки старения;

Тазаротен — еще один ретиноид, который часто назначается по рецепту и используется при таких заболеваниях, как псориаз и угревая сыпь.

«Эти типы ретиноидов действуют с разной скоростью и могут оказывать различное воздействие на кожу. Важно выбрать именно тот, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям в уходе за кожей», — заметила Файзулина.

Польза ретиноидов для кожи:

Эффективно лечат акне (особенно третиноин и адапален), так как способствуют обновлению клеток кожи, предотвращают закупорку пор и уменьшают воспаление;

Обладают омолаживающими свойствами — могут уменьшить появление тонких линий и морщин, стимулируя выработку коллагена, который придает коже эластичность и уменьшает признаки старения;

Осветляют кожу, борются с пигментацией и тусклым цветом лица, так как способны отшелушивать омертвевшие клетки кожи и создавать новые, более здоровые, придавая коже яркий и молодой вид. Также ретиноиды могут помочь осветлить темные пигментные пятна и выровнять тон кожи, ускоряя обновление клеток и подавляя выработку меланина;

Улучшают текстуру кожи — регулярное использование поможет разглаживанию кожи за счет стимуляции выработки нового коллагена и клеток кожи.

Эффективность ретиноидов может варьироваться в зависимости от их типа и силы действия.

«При легких кожных заболеваниях может быть достаточно ретинола, отпускаемого без рецепта, но при более серьезных заболеваниях может потребоваться ретиноид, отпускаемый только по рецепту врача. Важно проконсультироваться с дерматологом, чтобы определить, какой ретиноид подходит вашей коже», — подчеркнула врач.

Побочные эффекты от ретиноидов

Косметолог объяснила, что ретиноиды при правильном применении, как правило, безопасны для большинства типов кожи. Однако они могут вызывать некоторые побочные эффекты, особенно при первом применении. Ретиноиды могут вызывать:

Покраснение, сухость и шелушение, особенно в первые недели использования. Как правило, это признак того, что ваша кожа привыкает к продукту;

Делают кожу более чувствительной к солнцу — при использовании ретиноидов очень важно ежедневно наносить солнцезащитный крем, даже в пасмурные дни;

Ретиноиды, особенно те, которые отпускаются по рецепту, не рекомендуются во время беременности или грудного вскармливания из-за потенциального риска для ребенка.

Чтобы свести к минимуму возможные побочные эффекты, рекомендуется начинать с ретиноидов меньшей концентрации и постепенно увеличивать дозу по мере привыкания кожи, посоветовала косметолог.

Порядок применения ретиноидов:

Рекомендуется наносить ретиноиды на сухую кожу;

Начинать с использования их через день;

Постепенно довести до ночного применения по мере переносимости.

«Важно помнить, что уход за кожей — это личное дело каждого, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Всегда прислушивайтесь к своей коже и соответствующим образом корректируйте свой режим. Включение ретиноидов в ваш ежедневный уход за кожей может значительно улучшить ее состояние, но важно использовать их безопасно и ответственно», — посоветовала специалист.

Хотя ретиноиды могут давать впечатляющие результаты, они не являются мгновенным чудом. Терпение и последовательность — это ключ к тому, чтобы в полной мере ощутить преимущества ретиноидов, заключила Файзулина.