Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян появилась на публике в платье с глубоким декольте и крестом принцессы Дианы. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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44-летняя Ким Кардашьян стала гостьей гала-вечера LACMA Art And Film Gala 2024, который состоялся 2 ноября в Лос-Анджелесе. Модель позировала перед фотографами в белом макси-платье с декольте до пупка и накидке в тон. Звезда реалити-шоу также надела жемчужное колье и аметистовую подвеску-крест, которая принадлежала принцессе Диане. Визажисты сделали бизнесвумен макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты по волосам — укладку.

На мероприятии также были Блейк Лайвли, Кара Делевинь, Кайя Гербер, Эмили Ратаковски, Анна Кендрик, Виттория Черетти и другие знаменитости.

Недавно бизнесвумен снялась в образе, который выбрала для празднования своего 44-летия. Ким Кардашьян была запечатлена в полупрозрачном облегающем макси-платье телесного цвета из весенне-летней коллекции бренда Diesel. Стоимость наряда на официальном сайте марки $1650 (примерно 159 тысяч рублей. — Прим. «Газеты.Ru»). Знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Она дополнила образ бриллиантовым крестом и кольцами.