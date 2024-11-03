Стилист рассказал, какие пуховики будут в тренде в грядущем сезоне

Для некоторых девушек, особенно тех, кто живет в северных широтах, пуховик — скорее необходимость. Согласны, с этим предметом гардероба сложно выглядеть элегантно. К счастью, в этой верхней одежде все еще можно оставаться в тренде, особенно когда ей посвящает свои модные заметки Александр Рогов.

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«Скоро настанет время пуховиков! — написал в своем телеграм-канале стилист. — Самые крутые — максимально объемные. Носите с джинсами, трениками, юбками и платьями! Пуховик можно интегрировать не только в спортивные образы!»

И чтобы не быть голословным, показал, как стилизуют пуховики инфлюенсеры.

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Как видно, некоторые фасоны пуховиков были в тренде и в предыдущие годы, а потому не всем модницам придется раскошелиться. Рогов объяснил, какие еще вещи из прошлого сезона будут актуальны в следующем году.