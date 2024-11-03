Екатерина Волкова показала внешность без макияжа и укладки

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова показала себя без макияжа и укладки. Актриса поделилась видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Екатерина Волкова была запечатлена в черной комбинации, украшенной кружевом. Артистка позировала с распущенными волосами и без косметики, сидя на кровати.

Несколько недель назад звезда сериала «Воронины» снялась в элегантном наряде. Екатерина Волкова выложила фото, где была одета в черное силуэтное макси-платье с разрезом до бедра и открытой спиной. Артистка также надела золотые массивные серьги в виде цветов и блестящие босоножки на каблуках. Актриса сделала укладку и макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и красной помадой.

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До этого Екатерина Волкова поделилась фото, сделанными на отдыхе с дочерью и подругами в Шарм-эль-Шейхе. Актриса позировала в черном слитном купальнике, который дополнила солнцезащитными очками в тон. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Звезда сериала «Воронины» была запечатлена у бассейна, где находилась корзина с едой.