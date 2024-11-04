Barracuda представляет коллекцию осень-зима 2024/2025, созданную в идеальном балансе между подлинной итальянской технологией производства и красочным узнаваемым дизайном.

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Ключевые модели сезона выполнены из современных высококачественных материалов в яркой узнаваемой палитре Barracuda.

В коллекцию вошли культовые изделия бренда в обновленном дизайне: кеды GUGA в винтажной обработке, дополненные кисточками, кроссовки REACT из мягкой замши и самые узнаваемые кроссовки бренда — NIKHO — в новых цветах.

Среди новинок кеды CRANE из кожи наппа с простежкой, объемной подошвой и резиновой вставкой с логотипом.

Модель ROUND-ONE в сезоне осень-зима 24/25 представлена в четырех расцветках. Зимний вариант кроссовок REACT выполнен из нубука и водоотталкивающего трикотажа.