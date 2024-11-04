Российские ученые назвали лучший наполнитель для пуховика

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали самые эффективные наполнители для теплой одежды на осенне-зимний сезон. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

© Газета.Ru

По словам специалистов, при выборе зимней куртки или пальто важно обращать внимание как на ткань, так и на материал набивки.

Верхний слой современной одежды для холодного времени года обычно делают из полиэстера или нейлона.

Нейлон легче и мягче, долговечнее и прочнее полиэстера, а также способен отталкивать влагу и быстро сохнуть при намокании. Однако нейлон хуже изолирует тепло и разрушается под действием ультрафиолета.

Таким образом, нейлоновые вещи больше подходят для влажной погоды и занятий спортом, а полиэстеровые — для защиты от мороза, отметили в ПНИПУ.

В качестве наполнителей для пуховиков используют различные искусственные материалы — синтепон, изософт, холофайбер и синтетический пух.

Синтепон, например, изготавливается из полиэфирных волокон, которые соединены между собой. Это создает однородный утепляющий слой. Он дешевле аналогов, хорошо сохраняет тепло, легкий, устойчив к влаге и быстро сохнет. Но со временем сбивается в комки, из-за чего теряет способность удерживать тепло.

Изософт состоит из силиконизированных волокон, которые распределены равномерно по всему материалу. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, легкий, не сбивается, хорошо сохраняет форму и пропускает воздух.

Холлофайбер сделан из полых волокон, что позволяет удерживать больше воздуха и тепла.

Синтетический пух — группа из нескольких видов утеплителей, имитирующих натуральные материалы.

Из перечисленных самыми «теплыми» считаются изософт и синтетический пух.

Последний был разработан в качестве изолирующего слоя для космических скафандров, чтобы согреть человека при морозе до –70°C. По теплосберегающим свойствам он превосходит даже натуральные аналоги.