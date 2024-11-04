Как правильно вернуть свой цвет волос

В последнее время стилисты наблюдают интересную тенденцию: девушки начали все чаще и чаще возвращаться в свой натуральный цвет волос. Как сделать это граммотно и не навредить локонам, нам рассказала стилист по волосам Тамара Абрамян.

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«На самом деле да, многие устали от блонда, потому что зачастую осветление сильно отражается на качестве волос», — говорит эксперт.

Вот несколько советов для тех, кто решил вернуть натуральный цвет.

Реконструкция волос

«Недостаточно просто выбрать свой натуральный цвет и затонировать в него волосы, — рассказывает Тамара. — Осветленные волосы нуждаются в реконструкции».

Специалисты будут восстанавливать их профессиональными средствами, чтобы окрашивание легло равномерно и носилось долго.

Создание основы

Очень часто, выполняя окрашивание дома, те, кто хотят вернуться в натуральный цвет, сразу на блонд наносят темную краску.

«Это в корне неверно, потому что на обесцвеченные волосы более темный цвет не ложится. Для будущего цвета важно создать правильный фон осветления», — обращает внимание эксперт.

Только после этого стилисты красят волосы девушек в нужный оттенок, в противном случае цвет будет зеленоватый, прозрачный и быстро вымоется.

Салонные условия

Тонирование волос в родной цвет должен выполнять специалист с опытом и базой знаний, точно также, как и окрашивание в блонд.