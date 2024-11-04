Heretic Parfum посвятил аромат ремейку хоррора «Носферату»

Американский парфюмерный дом Heretic Parfum выпустил аромат, посвященный предстоящей премьере хоррора «Носферату» Роберта Эггерса.

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Лимитированная версия духов получила название Nosferatu Eau de Macabre. Стоимость флакона объемом 30 мл на официальном сайте бренда составляет $127,75.

Парфюмированная вода содержит верхние ноты сирени и семян амбретты, которые переходят в сердечные ноты фиалки, корня ириса и петрикора. Базу составила смесь веганской амбры и абсолюта уда.

Новый запах создал парфюмер Дуглас Литтл при сотрудничестве с кинокомпанией Focus Features, вдохновившись вампиром Носферату, фильм о котором выйдет в прокат 25 декабря. Это будет второй ремейк немецкой кинокартины «Носферату, симфония ужаса» кинорежиссера Фридриха Мурнау 1922 года. Главные роли в ленте исполнят Билл Скарсгорд, Николас Холт, Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо и другие.