Как роскошь и эклектика экранной моды сформировали современные тренды

Запущенный в 1998 году сериал «Секс в большом городе» произвел революцию в телевизионной моде. Художница по костюмам Патриция Филд подчеркивает, что мода в этом сериале была не просто фоном, а «пятым персонажем». Эклектичные наряды главной героини Кэрри Брэдшоу, от ярких юбок до каблуков Manolo Blahnik, отражали её динамичную личность и стремление к самовыражению. Другие героини, такие как Саманта, Миранда и Шарлотта, также использовали моду для передачи своих эмоциональных состояний и жизненных идеалов. Влияние этого шоу на моду сложно переоценить — оно представило микс «высокого» и «низкого» стиля, формируя представление о том, как мода может служить средством самовыражения.

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Два десятилетия спустя мир моды снова оказался под контролем Патриции Филд в сериале «Эмили в Париже». Несмотря на критику за идеализацию парижской жизни, гардероб Эмили Купер стал обсуждаемой темой благодаря своей яркости и игривости. Стилист шоу Мэрилин Фитусси отметила, что мода Эмили отражает её оптимистичную и авантюрную натуру, создавая контраст с более сдержанными стилями её французских коллег.

В фильме «Дьявол носит Prada» мода превращается в символ власти и трансформации. Главная героиня, Энди Сакс, проходит путь от неприметного помощника до влиятельной фигуры в индустрии моды, что визуально передается через её гардероб, который становится все более шикарным и стильным. Патриция Филд акцентировала внимание на том, что одежда в этом фильме — это вопрос статуса, отражающий способность персонажа к навигации в высококонкурентной среде.

Сериал «Наследники» предлагает другой взгляд на моду, представляя «тихую роскошь», где акцент сделан на сдержанности и исключительности. Персонажи, такие как Шив и Кендалл Рой, олицетворяют подход к богатству, который не требует демонстрации, но подразумевает понимание. Художница по костюмам Мишель Мэтланд отметила, что «тихая роскошь» подразумевает невидимое богатство, сообщающее о силе и статусе без явных брендов.

Бренды, такие как Loro Piana и The Row, представлены в сериале без явных логотипов, подчеркивая качество и тонкость своих изделий. Этот стиль привлек внимание зрителей и стал основой для более широких обсуждений о богатстве и моде, продвигая концепцию «скрытого богатства», которая влияет на подиумы и уличный стиль, сделав «тихую роскошь» новой модной целью, сообщает издание Harper’s BAZAAR India.

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