«Хочу овал лица»: Ольга Орлова заговорила о пластических операциях

46-летняя Ольга Орлова объяснила отказ от пластики страхом перед операцией. Певица заговорила про новый имидж в соцсети.

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В личном блоге Ольга призналась, что хотела бы многое поменять, и назвала себя «самым строгим критиком». В первую очередь, Орлова мечтает исправить овал лица. Но, несмотря на сильное желание, певица не решается на пластику из-за страха.

«Я тоже хочу овал лица, и тоже страшно. Пока решила действовать аппаратами в салонах красоты», — высказалась знаменитость.

Также Ольга призналась, что после родов похудела на 10 кг за 2 недели. Певица не стала ограничивать себя в питании: вместо запретов она добавила в жизнь больше активностей.

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