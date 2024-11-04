Как и с чем носить мужское пальто

Трендовые фасоны и идеи для удачных комбинаций.

Бывает одежда, которая быстро попадает в список трендов на несколько сезонов, но со временем найти применение для неё становится нереально. А есть классика вне времени. Пальто – как раз из таких вариантов верхней одежды. Да, оно меняет формы и стили, но всё равно не теряет актуальности. К тому же сейчас дизайнеры представляют различные варианты этой одежды на любой вкус и кошелёк. Иногда в таком выборе можно запутаться. Давайте разбираться вместе со стилистом, на какие модели пальто обратить внимание и как его носить, чтобы выглядеть круто.

«Пальто — это универсальная и стильная верхняя одежда. Она способна добавить элегантности даже самым простым образам. Рассказываю, какие фасоны сегодня актуальны и c чем носить мужское пальто».

Трендовые фасоны

На сегодняшний день существует множество видов мужских пальто, среди которых выделяются пять фасонов. Это модели, которые отлично подойдут под различные стили одежды. При выборе важно опираться на то, что предпочитает мужчина.

Классическое пальто

Идеально подходит для деловых встреч и формальных мероприятий. Отличается строгими линиями и часто выполнено в нейтральных тонах. В базовых оттенках такая модель станет достойной инвестицией, а длина до колена подчеркнёт элегантность.

Пальто-шинель

Эта модель с характерными широкими лацканами — отличный выбор для холодных дней. Благодаря плотной ткани и хорошей теплоизоляции оно надёжно защищает от мороза. Пальто-шинель незаменимо для тех, кто ценит комфорт и стиль даже в суровую погоду.

Пальто-бомбер

Для мужчин, которые предпочитают неформальный стиль, отлично подойдёт пальто-бомбер. Оно идеально сочетается с джинсами, кроссовками и даже с ботинками. Лёгкость и комфорт этой модели особенно оценят те, кто много времени проводит за рулём — бомбер не стесняет движений и обеспечивает максимальное удобство.

Пальто с капюшоном

Пальто средней длины с капюшоном — настоящая находка для прохладной осени. Особенно его преимущества мужчина заметит в дождливую и ветреную погоду. Капюшон обеспечит комфорт, а удобный крой сделает это пальто отличным вариантом для ежедневной носки. Его можно смело интегрировать в повседневный стиль или же сочетать с более спортивной и кэжуал-одеждой.

Oversize пальто

Модели oversize сейчас на пике популярности. Они не только добавляют объёма и свободы движениям, но и придают образу расслабленную элегантность. Такое пальто можно легко надеть поверх худи или объёмного свитера. Вы будете выглядеть стильно и при этом сохраните комфорт. Oversize-пальто прекрасно вписывается как в casual, так и в полуспортивные образы.

Оттенки и дизайны

Цвет пальто играет важную роль в создании образа. Его выбор зависит от стиля и остальных элементов гардероба. Важно, чтобы с выбранным пальто мужчина мог создавать целостный и сбалансированный образ.

Нейтральные цвета

Чёрный, серый, бежевый, тёмно-синий являются универсальными и легко комбинируются с другими элементами одежды в самых разных цветах. Выбирайте эти оттенки, если предпочитаете классический стиль или не хотите рисковать с образами.

Яркие цвета

Красный, зелёный, синий могут стать акцентной деталью. Однако такие оттенки гораздо тяжелее сочетать, чтобы итоговый образ вас устроил. Здесь обязательно стоит помнить об общей цветовой гамме гардероба.

Классические принты

Принты в клетку или в полоску добавят индивидуальности, но могут требовать более тщательного подбора остальных вещей.

С чем носить пальто?

Костюм

Для создания стильного и официального образа используйте пальто, которое сочетается с костюмом по цвету. Другой беспроигрышный вариант – остановить выбор на нейтральных оттенках. Классическое пальто в дуэте с деловым костюмом — это беспроигрышный вариант. Важно помнить, что пальто должно быть достаточно свободным, чтобы комфортно сидеть поверх пиджака.

Джинсы

Сделать образ расслабленным поможет деним. Пальто отлично будет сочетаться с любимыми джинсами, особенно если выбрать более неформальный фасон. Залог успеха — контраст текстур.

Трикотаж

Свитера и пуловеры хорошо смотрятся под пальто. Выбирайте модели с высоким горлом для создания уютного образа. Другой вариант – добавить к образу аксессуары. Отлично подойдут шарфы, палантины, чтобы закрыть зону шеи.

Как выбрать обувь?

Классическая обувь. Оксфорды или дерби подойдут для формального образа с костюмом.

Кроссовки и кеды. Если ваш выбор пал на более расслабленный стиль, лучше всего к нему подойдут популярные белые сникеры. Они станут отличным дополнением к джинсам и трикотажу.

Ботинки. Челси или высокие модели на шнурках подойдут к пальто в холодный сезон, придавая образу элегантности и сдержанности.

Подходящие аксессуары

Аксессуары могут подчеркнуть ваш индивидуальный стиль. На какие варианты стоит обратить внимание?

Шарф. Модель крупной вязки для зимы или шёлковый вариант для осени добавят изысканности и тепла.

Перчатки. Кожаные или вязаные, в зависимости от сезона и вашего стиля.

Головные уборы. Шляпа федора или кепка добавят характер вашему образу.

Стильный кожаный рюкзак или классическая мужская сумка подчеркнут стиль.

Уход за пальто

Чистка. Следите за рекомендациями на ярлыке. Многие пальто требуют сухой чистки.

Хранение. Используйте широкие плечики, чтобы форма пальто не нарушалась. Храните в сухом и проветриваемом месте, в специальном чехле и в застёгнутом на все пуговицы или молнию. Добавьте средство от моли и ароматизаторы.

Проветривание. После ношения дайте пальто отдохнуть. Это поможет избежать деформации ткани и неприятных запахов.

Бережно удаляйте катышки с помощью специальной машинки или роликов для устранения шерсти. Для крупного ворса используйте специальные щётки.

Пальто – отличный модный инструмент для экспериментов с осенними образами. Вы можете играть с цветовой палитрой и деталями, создавая стильные и разные комбинации на каждый день. Не стесняйтесь пробовать новое, сочетать классические модели с современными трендами, комбинировать различные текстуры и использовать необычные приёмы. Главное — это ваш комфорт и самовыражение.