Ким Кардашьян надела ожерелье принцессы Дианы на гала-концерт LACMA

Ким Кардашьян — известная любительница и коллекционер истории моды, которая находит редкие вещи в архивах и возрождает их на красных дорожках. Одним из ярких примеров стало платье Мэрилин Монро на Met Gala 2022 года, но в эти выходные появился не менее заметный фаворит. На гала-вечер LACMA в Лос-Анджелесе Кардашьян надела кулон-крест Attallah, который когда-то носила принцесса Диана. Это ожерелье — один из самых известных королевских аксессуаров!

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Ким сочетала его с платьем от Gucci с низким, очень низким вырезом, который практически не скрывал её пышные формы. Также звезда дополнила образ накидкой-мантией и жемчужным чокером.

Крест Attallah принцессы Дианы свет увидел в 1987 году, когда она посетила благотворительный вечер в Лондоне, надев это украшение. Подвеска была создана в 1920-х годах Гаррардом — одним из любимых ювелиров принцессы Дианы, и сделана из золота, серебра, аметистов и бриллиантов. Украшение было одолжено принцессе Диане для этого мероприятия бизнесменом и писателем Наимом Атталлахом, её близким другом, и она надела его с платьем от Catherine Walker.

В прошлом году Кардашьян приобрела крест Attallah, когда он был выставлен на аукцион Sotheby's. Это был её первый случай публичного участия в торгах архивными украшениями, связанными с британской королевской семьёй. Хотя крест Attallah принадлежит ей уже более года, Кардашьян впервые вышла в нём на гала-концерт LACMA. С дебютом!