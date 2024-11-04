Топ−5 трендов в макияже на осень и зиму 2024

В мире красоты, точно также как и в нашем мире, наблюдается явная смена сезонов. А вместе с ней и смена трендов. Визажист Ксения Бохо поделилась с нами самыми горячими новинками осени и зимы 2024.

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Тренды осени

Главный хит — цвет бургунди

Он плотно укрепился во всех бьюти-сферах: одежда, аксессуары, обувь. Исключением не стал и мэйкап. «Губы в глубоких винных оттенках станут акцентом или даже аксессуаром вашего образа. Тушь для глаз в оттенке бургунди на верхних или нижних ресницах в сочетании со стрелкой такого же тона создаст невероятно интересный эффект на ваших глазах», — считает визажист.

Кофейный макияж

«Мономакияж в кофейных оттенках, который в народе уже получил название эспрессо или мокко-макияж, несомненно, один из ключевых трендов», — обращает внимание Ксения. Его главный плюс, что он подходит совершенно всем, потому что коричневатые оттенки являются максимально комплементарными к любому цвету кожи.

Лаковые губы

На смену стойким матовым помадам пришли глянцевые и лаковые сочные губы. Но это не значит, что они будут менее стойкими! «Для их создания можно все также использовать стойкие помады в качестве базы, а уже поверх наносить влажные блески», — говорит эксперт. Не пренебрегайте карандашами для губ, особенно гелевыми. Они создадут максимальную стойкость.

Тренды зимы

Эффект заснеженных ресниц

Белая тушь и подводка — лучшие друзья модниц. «Этот эффект найдет свое продолжение и в этом году, так как мы недостаточно успели насладиться им в прошлом», — считает Ксения.

Блестки и стразы

Эти атрибуты новогодней ночи начинают входить в нашу жизнь уже с конца ноября, создавая праздничное настроение и повышая уверенность в себе. «Можно использовать их как в качестве акцентной стрелки или подводки, так и на зоне декольте и даже волосах», — рассказывает визажист.

Цветной хайлайтер

Оттенок шампанского создает праздничную атмосферу, конечно, но успел нам всем порядком надоесть. «Ему на смену приходят цветные хайлайтеры в фиолетовых, сиреневых, розовых, льдисто-синих и даже зеленоватых оттенках. Поверьте — это украсит совершенно любой ваш макияж и сделает его в разы эффектнее», — резюмирует эксперт.

И помните, что мейкап не про «спрятать» или «исправить». Это больше про «рассказать» и «высказать». Воплощайте тренды в реальность, подчеркивайте свою красоту и будьте неотразимы!