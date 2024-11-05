Почему валенки вновь на пике популярности

Продажи валенок накануне зимнего сезона выросли сразу на 60 процентов! Разнообразие моделей этой исконно русской обуви сегодня удивляет. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами узнала, какие валенки в моде и с чем их сочетать.

© Вечерняя Москва

Валенки — это самая теплая обувь, носить их уместно только на улице, отмечает стилист Елена Корнеева.

«Современные дизайнеры зачастую украшают валенки различными элементами декора: рисунками, вышивкой, пайетками, — говорит «ВМ» стилист. — Такая обувь — это уже яркий акцент, остальные детали гардероба не должны выбиваться. Тренды сезона — сочетание валенок с джинсами или вязаным платьем. Верхняя одежда не должна быть чересчур длинной, иначе ваш образ станет "деревенским". Отдавайте предпочтение укороченным дубленкам, кожаным курткам на меху или пуховикам».

Просто шедевр

Создавая валенки, дизайнеры вдохновляются шедеврами русской живописи, народными промыслами, природными красотами, миром животных. В продаже можно найти войлочную обувь, напоминающую произведение искусства! Для украшения используют и стразы, и вышивку, и камни. В общем, кто во что горазд! Цена: от 4000 рублей.

Про галоши не забудь

Какие валенки без галош? Ведь раньше, чтобы войлок не промок, поверх было принято надевать еще и резиновую обувь. Сегодня валенки шьют уже с подошвой, но дизайнеры все же отдают дань истории и дополняют ее декоративным элементом, напоминающим надетую сверху галошу. Цена: от 2500 рублей.

А по сугробам каблучки

Для самых утонченных особ есть даже валенки на каблуке или танкетке. Для ежедневной носки они вряд ли будут удобны, но вот надеть на праздничное мероприятие, например зимнюю свадьбу, — это удачное решение! Цена: от 4500 рублей.

Стиль милитари

Для мужчин российские дизайнеры предлагают брутальные валенки, напоминающие армейские ботинки: это модель в камуфляжной расцветке с грубой подошвой и надежной шнуровкой. Цена: от 3500 рублей.

Для спортивных

Любители спортивной обуви могут выбрать себе укороченные валенки-кеды. Они выглядят более легкими, а расцветку можно выбрать на любой вкус: белые с ярким рисунком или белым «носом», песочные с белой подошвой и многие другие. Цена: от 2500 рублей.

И даже тапочки

Сегодня актуальны и теплые домашние тапочки в виде валенок. Они подойдут тем, кто любит выезжать зимой на дачу. Это лаконичная укороченная модель на удобной подошве. Цена: от 1200 рублей.

Факт

Почему валенки теплые? Греют термостельки. А валенки сохраняют тепло, выделяемое ногами, за счет воздушной прослойки. Чем больше между ногами и внешней средой воздуха, тем лучше теплоизоляция.

Прямая речь

Ольга Полякова, врач-терапевт: