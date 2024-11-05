Косметолог назвал секрет ухода за кожей осенью

Осенью кожа лица нуждается в более бережном и тщательном уходе, рассказала химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала один секрет ухода за кожей в холодное время года.

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Осенью и зимой Ткаченко призвала отказаться от агрессивных средств для умывания.

«С наступлением первых холодов кожа не так быстро вырабатывает себум, поэтому она нуждается в более деликатных продуктах. Желательно использовать косметику с кремовой текстурой, например, пенки, молочко», — посоветовала она.

Лучше, если в состав очищающих средств будут входить такие компоненты, как сквалан, Д-пантенол и гиалуроновая кислота, уточнила специалистка.

Ткаченко также рекомендовала не наносить на кожу термальную воду в холодное время года. Это средство незаменимо в жаркие дни, но осенью и зимой оно может навредить.

В холода стоит добавить в уход питательные кремы, которые интенсивно питают кожу лица, рекомендовала химик. Еще один совет Ткаченко — использовать в осенний период поверхностные домашние пилинги, которые помогут восстановить тон и микрорельеф кожи и избавят от приобретенной за лето пигментации. Также прекрасным дополнением в уходе станут маски, добавила она.

«Тканевые маски дают хороший эффект увлажнения, отбеливают и хорошо помогают справиться с высыпаниями, достаточно интенсивно питая кожу лица. Кремовые маски можно использовать, когда нужно получить как можно больше увлажнения или питания сразу, например, когда кожа побывала в экстремальных условиях — на холоде в ветреный день», — Наталья Ткаченко, химик-косметолог.

Ранее Ткаченко успокоила боящихся силиконов в косметике людей. По ее словам, вокруг этого компонента, входящего в состав многих средств для лица, волос и тела, сложилось очень много не соответствующих действительности догадок и мифов.