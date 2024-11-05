Эксперт объяснил, как сделать макияж Снегурочки

В этом году мы уже успели поиграть в мейкап-образы — примеряли на себя и трепетную весну, и знойное лето и щедрую на краски осень. Что же, пришло время вступить в ледяные просторы зимы с ее хрустальными красками, контрастными сочетаниями и капелькой драмы.

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Чтобы воплотить образ Снегурочки, важно уделить внимание деталям макияжа. Нежный, чуть загадочный и волшебный облик предполагает наличие идеально ровного тона, легкого акварельного румянца и пастельных оттенков теней. Вместе с Любовью Брусницыной, которая занимается визажем вот уже 17 лет, разберем пять секретов макияжа, который подчеркнет красоту и добавит зимнего очарования.

Идеальный тон кожи

Ровный и матовый тон — это основа образа Снегурочки, символа зимы и свежести. Для создания такого покрытия начните с легкого увлажняющего праймера, который обеспечит ровное нанесение тональных средств и продлит стойкость макияжа. Подбирайте тональный крем с матовым финишем, который будет сливаться с кожей, делая ее гладкой и бархатистой.

«Наносите тональный крем от центра лица к краям с помощью спонжа или кисти, чтобы создать более естественный эффект. Проблемные зоны можно дополнительно перекрыть корректором, а для закрепления результата используйте рассыпчатую пудру. Она также добавит финишный матовый эффект, предотвратит появление блеска и сделает кожу идеально ровной», — объясняет Любовь.

Безупречное покрытие без изъянов

Снегурочка — воплощение чистоты, поэтому макияж должен быть аккуратным и безупречным. Уделите внимание мелким деталям: замаскируйте темные круги под глазами с помощью корректора с легким светоотражающим эффектом. Это придаст коже свежий вид и визуально разгладит зону под глазами.

Тщательно распределите средства для идеального покрытия. Плотные и матовые текстуры помогут скрыть несовершенства, а тонкие слои продуктов сделают макияж менее заметным, сохраняя при этом эффект «фарфоровой» кожи. Для завершения используйте фиксирующий спрей — он не только закрепит макияж, но и создаст естественный финиш.

Легкий румянец

Чтобы образ не выглядел плоским, добавьте свежести с помощью румян. Снегурочке подойдут розовые или нежно-коралловые оттенки, которые имитируют легкий морозный румянец. Важно, чтобы они выглядели натурально и были едва заметны, как будто кожа слегка порозовела на морозе.

«Наносите румяна пушистой кистью, двигаясь по линии скул. Для акварельного эффекта растушуйте их легкими круговыми движениями — это придаст лицу свежий и живой вид. Румянец не должен быть слишком ярким или резким, поэтому тщательно растушуйте границы. При желании можно немного добавить румян на кончик носа, чтобы усилить ощущение зимней свежести», — советует визажист.

Светлые пастельные тени с перламутровым блеском

Глаза Снегурочки всегда выглядят нежно и немного загадочно. Для создания такого эффекта выберите светлые пастельные оттенки теней — серебристо-голубые, нежно-розовые, лиловые или светло-бежевые. Небольшое количество перламутрового блеска добавит макияжу сказочности и усилит магнетизм взгляда.

Наносите базовый светлый оттенок на все подвижное веко, а затем добавьте немного блеска на центр века и во внутренние уголки глаз. Это откроет взгляд и сделает его более выразительным. Тушь стоит наносить в один слой, чтобы ресницы оставались легкими и естественными. А вот подводку и темные тени лучше не использовать — они могут утяжелить образ. Светлые оттенки с легким мерцанием добавят легкости и воздушности, а пастельные тона подчеркнут свежесть и молодость.

Губы: натуральный блеск или классический красный акцент

Финальный штрих — макияж губ. Здесь возможны несколько вариантов. Если хотите создать образ нежной и невинной Снегурочки, выберите бесцветный блеск или светлую матовую помаду пастельного оттенка — бежевого, розового или нюдового. Натуральный блеск подчеркнет естественную красоту и сделает макияж легким и свежим.

Для яркого праздничного акцента можно использовать классическую красную помаду. Главное — подобрать стойкую матовую текстуру, чтобы помада оставалась безупречной в течение всего дня. Классический красный оттенок подчеркнет белизну кожи и добавит макияжу драматичной глубины.