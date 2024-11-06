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Александр Рогов рассказал, какую трендовую вещь нужно искать в секонд-хендах

К зиме модные заметки стилиста становятся еще актуальнее. Согласитесь, в теплой одежде непросто оставаться элегантной. К счастью, Александр Рогов знает, что всего один аксессуар может сделать любую верхнюю одежду модной.

Стилист посоветовал покупать меховые воротники
© Super.ru
«Отличный аксессуар на эту осень и зиму — меховой воротник или горжетка!» — поделился эксперт.

Носить его можно с чем угодно: поверх пальто, жакетов, кардиганов или кожаных тренчей, а если позволяет длина, стилист посоветовал завязывать как шарф. А искать такой аксессуар Рогов рекомендует в секонд-хендах или винтажных магазинах.

Ранее Рогов объяснил, какие вещи из прошлого сезона будут актуальны в следующем году. А еще рассказал, какие пуховики в тренде и с чем их носить.

Тренды
Александр Рогов