Жена Гарика Харламова сделала трендовую короткую стрижку

Жена шоумена Гарика Харламова сменила имидж. Актриса Катерина Ковальчук сделала трендовое каре и показала себя в новом образе в соцсетях.

Звезда рассказывала, что от природы у нее кучерявые волосы. По словам артистки, она никогда не комплексовала по этому поводу, но периодически выпрямляла их. Ковальчук отмечала, что с возрастом научилась еще больше принимать себя, поэтому не стесняется показываться даже без макияжа.

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Юморист начал встречаться с артисткой через месяц после официального расторжения брака с Кристиной Асмус. От звезды «Интернов» у шоумена есть дочь Анастасия. Харламов говорил подписчикам, что хотел растить ребенка в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало телеведущего от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако артисты не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде.

В мае 2024 года Харламов спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Телеведущий опубликовал видео, на котором показал возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что сделал предложение артистке. В июне стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения, а 7 августа супруги сыграли свадьбу в поместье Agalarov Estate.