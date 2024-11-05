Косметолог рассказала, как правильно ухаживать за волосами в любом возрасте

Применение горячей воды при мытье волос приводит к их ломкости. «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога Марият Мухиной, как правильно мыть волосы и ухаживать за ними, чтобы в любом возрасте оставаться со здоровой и красивой шевелюрой.

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Как правильно мыть голову

По словам врача, мытье головы — это важная процедура по уходу, и правильно выполняя ее, можно значительно улучшить состояние волос.

— Во-первых, лучше отказаться от горячей воды и использовать теплую — идеально 38 градусов. Горячая вода может пересушить кожу головы и волосы, делая их ломкими. Она отшелушивает кутикулу волосков, что приводит к потере влаги из волосяного стержня. В результате волосы становятся более жесткими, — пояснила Мухина.

Очень полезно контрастное мытье холодной и теплой водой. Холодная вода помогает закрыть кутикулы волос, что делает их более гладкими и блестящими, отметила косметолог.

Важно соблюдать определенную последовательность во время мытья волос, подчеркнула специалист.

— Сначала нужно промыть волосы теплой водой, нанести шампунь на руки и слегка вспенить его. Затем аккуратно распределите шампунь по всей длине волос и помассировать кожу головы кончиками пальцев (не ногтями). Тщательно смойте шампунь теплой водой, нанесите кондиционер или бальзам на всю длину волос, избегая корней, если это не уходовое средство для кожи головы. Средство необходимо оставить на волосах на несколько минут. Если вы хотите использовать маску, то важно запомнить, что она наносится перед кондиционером, так как раскрывает кутикулу волос, а кондиционер закрывает, — рассказала Мухина.

Как выбрать шампунь

Эксперт добавила, что важно правильно подбирать шампунь по pH-волос, которая в норме составляет от 4,5 до 5,5. Эта среда считается кислой.

— Шампунь необходимо подбирать с учетом особенностей волос и кожи головы, тогда волосы будут хорошо расти и не ломаться. Например, pH 8-14 является щелочной средой, она подходит для жирных волос, так как максимально открывает чешуйки кутикулы. А pH до 6 — кислая, подходит для сухих и ломких локонов, так как делает их более гладкими, — сообщила собеседница «ВМ».

Интенсивные процедуры могут негативно сказываться на волосах, понижая их рН до щелочного уровня. Поэтому при выборе шампуня обратите внимание на средства с рН 6 или ниже, напомнила врач.

По ее мнению, с возрастом кожа становится более сухой, поэтому лучше использовать увлажняющие шампуни и кондиционеры. Также рекомендуется делать маски для волос раз в неделю.

Чем нельзя пренебрегать, а что лучше не использовать

Косметолог отметила, что в уходе за волосами важную роль играет регулярность их мытья.

— Для жирных волос это может быть через день, для нормальных — раз в два-три дня, а для сухих — раз в три-четыре дня или даже раз в неделю, — рассказала она.

Эксперт предупредила, что лучше не использовать:

сильные детергенты и агрессивные шампуни с сульфатами;

продукты с алкоголем, так как они могут сушить волосы;

жесткие расчески, которые могут повреждать волосы.

Кроме того, для бережного ухода за волосами необходимо пользоваться мягким полотенцем, предпочтительно из микрофибры или хлопка.

— Эти материалы менее агрессивны к волосам и помогают избежать лишней ломкости. Не трите волосы полотенцем, а аккуратно промокните, чтобы удалить лишнюю влагу, — посоветовала Мухина.

Помимо этого, сушить волосы феном нужно правильно, чтобы минимизировать вред от его воздействия, предупредила косметолог.