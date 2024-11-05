Стилист Рогов призвал искать воротники в секонд-хендах

Российский стилист Александр Рогов призвал искать одну модную вещь в секонд-хендах. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

© Lenta.ru

По словам эксперта, текущей осенью и грядущей зимой в тренде будут меховые воротники, или горжетки.

«Носите их поверх пальто, жакетов, кардиганов или кожаных тренчей, а еще, если позволяет длина, завязывайте как шарф», — указал он способ применения изделий.

При этом специалист отметил, что найти данный предмет гардероба можно в локальных винтажных магазинах и магазинах поношенной одежды, а также на интернет-платформах для объявлений.

В октябре Александр Рогов также назвал необходимую модную вещь в женском гардеробе.