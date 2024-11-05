Типы женского старения и как замедлить каждый из них

Каждая женщина стремится сохранить молодость всеми возможными способами. При этом очень важно понимать, что без определения своего типа старения невозможно грамотно подобрать уходовую программу и типы аппаратных процедур. Косметолог Алиса Войчек рассказала нам о самых распространенных видах увядания, а также подсказала, как замедлить каждый из типов старения.

Деформационный тип

Как правило, подобный тип старения встречается у славян и арабов. Его отличает плотная, часто жирная кожа, широкое лицо с мощной челюстью, слабо выраженные скулы и регулярная отечность в верхней трети лица. Со временем кожа, из-за переразвитой жировой клетчатки в области лица, начинает провисать. К сожалению, деформационный тип сложнее всего поддается коррекции консервативными методами. Но на ранних этапах можно проконсультироваться с косметологом, который может помочь составить программу ухода и оттянуть время, пока не будет прямых показаний к вмешательству пластического хирурга.

Самые популярные процедуры при деформационном типе старения:

Пилинг.

Массаж.

Фейсфитнес.

Лимфодренаж.

Мелкоморщинистый тип

Стройные девушки с сухой кожей чаще всего сталкиваются с мелкоморщинистым типом старения. Наш эксперт называет этот вариант самым удачным, так как люди с подобным типом не подвержены птозу и отечности, им дольше всего удается сохранить четкий овал лица, а значит, подтяжки не грозят таким людям как минимум до 60 лет при условии, что человек хорошо ухаживает за кожей. Из минусов мелкоморщинистого типа — морщинки появляются очень рано, бывает, что уже в 25 лет женщина замечает нарастающую сеточку около глаз и в области губ.

Самые популярные процедуры при мелкоморщинистом типе:

Мезотерапия.

Биоревитализация.

Мягкие пилинги.

Средства для домашнего ухода с питательным эффектом.

Мускульный тип

Не слишком распространенный тип в наших широтах, так как подобным образом стареют азиаты. При данном типе в области лица практически нет жира, зато отлично развиты мышцы, создающие хороший каркас. Человек с мускульным типом стареет поздно, но зато резко. Из основных его плюсов — кожа практически не деформируется с возрастом. Яркий пример обладателя мускульного типа старения — Джей Ло.

Самые популярные процедуры при мускульном типе старения: