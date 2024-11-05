Беруши стали модными у молодежи в 2024 году

Беруши стали модным аксессуаром у молодежи в 2024 году. Материал на эту тему публикует издание New York Post (NYP).

49-летняя американка Дженнифер Фишберн рассказала, что в 1990-х годах постоянно ходила на концерты и столкнулась с негативными последствиями. Теперь женщина страдает от тиннитуса — шума в ушах, который образовался из-за ее отказа от беруш. По словам собеседницы издания, в ее молодости беруши были непривлекательными, поэтому никто их не носил.

Однако дочь Фишбер Кэсси, напротив, заботится о своем слухе и воспринимает беруши как аксессуар. 23-летняя девушка утверждает, что сейчас зумеры тщательно заботятся о своем здоровье, поэтому подбирают беруши под собственный стиль, а не стесняются их в отличие от старшего поколения.

Растущая популярность беруш не осталась незамеченной брендами: приспособления для защиты слуха появились в ассортименте таких марок, как Balenciaga и Loop. Кроме того, молодежь принялась кастомизировать беруши и продавать их на ресейл-платформах.

В октябре молодежь принялась восхвалять прыщи на лице.