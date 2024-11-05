Анна Семенович потратила миллион во время шопинга

Российская певица и актриса Анна Семенович закупилась одеждой на предстоящий холодный сезон. На вещи она потратила миллион рублей. О шопинге в Минске звезда рассказала в своем Telegram-канале.

Семенович решила оригинально поведать о походе по магазинам в столице Белоруссии и опубликовала юмористический ролик. В нем Анна получила вещи от кассирши, и вместе того, чтобы расплатиться за них, начала убегать.

«Утащила из магазина вещей на миллион рублей», — подписала ролик артистка.

Что конкретно купила знаменитость, не известно. Анна не стала говорить об этом в видео. В комментариях к посту подписчики Семенович поздравили ее с покупкой.

Ранее 44-летняя экс-солистка группы «Блестящие» посетила косметолога и показала, как выглядит без фильтров и макияжа. Она предстала перед фанатами в белом халате и шапочке для процедур.