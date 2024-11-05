Трендовый дизайн ногтей в преддверии 2025 года

До Нового года остается не так много времени, но работать над праздничным настроением стоит уже сейчас. Свежий маникюр — отличный повод взбодриться и настроиться на долгие выходные в январе. Нейл-мастер Виктория Пряникова подсказала самые трендовые идеи маникюра конца 2024 года, с которыми не стыдно войти в новый год.

Лед на ногтях

Более привычное название такого маникюра — желейные ногти. Правда, зимой желе превращается в лед, пусть и на пальцах. Отличный вариант — подвид френча в морозном стиле. Наш эксперт советует сочетать нейтральные базы с белым или любым холодным оттенком.

3D-покрытие

Визуальные эффекты восхищают не только в кино, но и на наших руках. В случае с объемным дизайном, главное, не переусердствовать — выделите несколько ноготков для дизайна, а вот остальные оставьте в одном тоне.

Мокко

Для любителей теплых оттенков наш эксперт подобрал варианты в шоколадных и кофейных тонах. Самый актуальный цвет в преддверии 2025 года — мокко. Можно комбинировать данный оттенок с глубоким бордо, но даже соло он смотрится великолепно, особенно на коротких ногтях.

Фольга

Если хочется больше блеска в жизни еще до наступления праздников, откажитесь от наскучившего шиммера. Ему на смену приходит фольга, с которой мастер может создать любой дизайн. Эффектнее всего смотрится простая серебряная фольга, а вот с золотой стоит быть аккуратнее, так как такой яркий элемент требует грамотного внедрения даже в простой дизайн.