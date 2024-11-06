Как Дмитрию Маликову удается оставаться молодым

Многие поклонники считают, что певец Дмитрий Маликов как будто не меняется с годами. Известный пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала свежие фотографии артиста и раскрыла секрет его моложавого вида.

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«Судя по фото и видео, Дима Маликов ничего со своей внешностью не делает, у него просто офигенная генетика. У него такое лицо само по себе такое вот юношеское, миловидное, как и сам его образ. Вообще, я думаю, что он так хорошо выглядит, потому что он добрый человек. Вот правда. Он всегда улыбается. Я никогда не слышала, что он был замешен в каких-то скандалах, чтоб он с кем-то что-то делил, что-то выяснял. То есть вот все-таки это внутренний его мир, который на нем отражается и внешне», – поделилась Мадина.

При этом косметолог не исключает, что Маликов ухаживает за собой, но делает самые обычные процедуры.

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«Я не думаю, что он там каким-то суперглубоким уходом за собой заниматься. Возможно, обращался за массажем лица, какие-то маски использует, ежедневно следит за собой. То есть это какие-то элементарные вещи, а вот что-то глобального – вроде круговой подтяжки. Или блефаропластики – он явно не делал», – объяснила эксперт.

Пластический хирург подытожила, что секрет моложавого вида Дмитрия Маликова заключается в хорошей генетике и позитивном взгляде на жизнь.

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