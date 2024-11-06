Тейпирование лица: поможет ли метод в борьбе с морщинами?

Среди последних тенденций в сфере красоты, набирающих популярность, — «тейпирование лица». Этот метод предлагается использовать с целью предотвратить образование морщин или скорректировать уже имеющиеся. Насколько этот метод эффективен и есть ли у него негативные побочные действия?

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Лицевое тейпирование (или тейп-лифтинг) — это косметическая техника, которая заключается в использовании клейких полосок для временного подтягивания кожи на лице и шее. Этот тип тейпа используется в физиотерапии (также известен как кинезио-тейп).

Полоски накладываются на определённые «проблемные» области лица на два-три часа, а иногда и на всю ночь. Обычно они размещаются вокруг лба, зоны улыбки, вокруг глаз и под подбородком, чтобы придать коже более подтянутый и гладкий вид. На какой эффект можно рассчитывать от таких процедур?

Данные по этому вопросу изучили специалисты Healthnews. Концепция тейпирования лица заключается в том, что лента действует, как физическая система поддержки, удерживая кожу в натянутом состоянии и позволяя мышцам под кожей расслабляться и, следовательно, вызывать меньшее напряжение на коже. Эта теория, как говорят, приводит к уменьшению морщин, поскольку мышцам приходится выполнять «меньше работы», пока лента находится на месте.

При этом, «на данный момент существует очень мало исследований по использованию лицевых тейпов в качестве метода подтяжки и уплотнения кожи или уменьшения морщин», утверждают авторы.

Однако быстрый, но кратковременный эффект более гладкой кожи получить от такой процедуры, действительно, можно – если, допустим, нанести тейпы непосредственно перед важным мероприятием. Мгновенный эффект – то, что и обеспечило этому методу взрывную популярность, считают эксперты.

Тем не менее, стоит помнить, что, хотя тейпирование лица в целом безопасно, существуют риски при их использовании.

Во-первых, это раздражение кожи: клей может вызвать локальное раздражение или аллергическую реакцию, особенно если у человека чувствительная кожа. Риск повышается при длительном или многократном использовании.

Второе возможное осложнение – нарушение кожного барьера: поверхность кожи должна «дышать», и наложение тейпа на ночь или даже использование в течение трёх или более часов может привести к повреждению кожного барьера.

Третий возможный негативный эффект – растяжение или натяжение кожи. Чрезмерное растяжение или натяжение поверхности кожи может привести к повреждению её внутренней структуры. Хотя тейпирование лица направлено на то, чтобы помочь справиться с морщинами, процесс нанесения и снятия полосок может, в свою очередь, нанести ещё больший вред и, в конечном итоге, со временем увеличить глубину морщин. При снятии «ночного» тейпа возможен даже разрыв кожи. В связи с этим, рекомендуется не накладывать тейпы более, чем на два часа, и не следует их использовать на всю ночь.