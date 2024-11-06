Модель из Нижнего Новгорода Наталья Водянова снялась для обложки французского журнала Madame Figaro. Фотография ноябрьского выпуска с нижегородкой опубликована в группе «Наталья Водянова ▌Natalia Vodianova» ВКонтакте.

Для журнала черно-белые и лаконичные снимки супермодели сделал фотограф Расмус Могенсен. Стилисты подобрали для Водяновой несколько образов с элементами разных стилей от классического до улично-спортивного.

© Нижегородская правда

Напомним, в сентябре Наталья Водянова появилась на обложке нового номера британского глянцевого журнала CR Fashion Book. Нижегородка на фото позирует в черных и красных платьях разной длины, красных гольфах и шляпках. Образ дополняет яркая красная помада и пушистые волосы. Фотосессия прошла в стенах старинного замка Шамплатрё Автором во Франции. Автором выступил фотограф из Великобритании Николай фон Бисмарк.