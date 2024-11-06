Модный дайджест на ноябрь 2024

Бренд belle you заявил о выходе новой капсулы домашней одежды Cozy Garden, амбассадором которой стала актриса Виктория Исакова. Главной темой новой капсулы стала женственность. Быть женственной сегодня не значит быть слабой. Женственность проявляется иначе. Это умение подарить тепло близким, проявить заботу о детях, разглядеть в маленьком мгновении радость. В таком состоянии женщина чувствует намного больше, видит — шире.

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belle you напоминает как важно слышать себя и проявлять мягкость. Сорочки, халаты и пижамы с цветочным принтом из лимитированной капсулы домашней одежды Cozy Garden — ваш знак, как важно заботиться о себе, выбирать себя.

При создании капсулы дизайнеры вдохновлялись образом мамы.

«В детстве перед сном я любила наблюдать за мамой. Ее образ — словно нежное облако — засел в моей голове и продолжает вдохновлять меня каждый день. Мягкая и женственная, она надевала на ночь свою любимую сорочку. Тонкие бретели подчеркивали хрупкие женские плечи. Длинные, волнистые пряди изящно спадали на спину. Помню, как она аккуратно расчесывала их гребнем. Как мазала руки кремом, чтобы они становились еще нежнее.Она заботливо укрывала меня теплым одеялом и целовала на ночь. Ее женственный образ — самое яркое воспоминание из детства», — поделилась трогательными моментами креативный директор Марина Голомаздина.

Вдохновившись, бренд добавил в капсулу длинную «мамину» сорочку с цветочным принтом из тонкого хлопкового батиста. Чтобы подчеркнуть чувственность модели, декорировали ее кружевом по линиям горловины и низа. А бретели сделали регулируемыми для удобства, чтобы все могли подобрать максимально комфортную посадку.

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В капсулу также вошли: пижамы и халаты из батиста с цветочным рисунком, монохромные модели — шорты, майки, брюки — из мягкого модала, тапочки из хлопкового джерси и чайная пара из коллаборации с Императорским фарфоровым заводом. Чашка и блюдце выполнены из твердого фарфора с использованием техники печати «деколь». Изделия украшены авторским принтом, который мы разработали в ручную с использованием компьютерной графики. За основу мы взяли цветок астры.

Бренд одежды Zolla представляет новую зимнюю коллекцию.

Иногда любовь намного ближе, чем нам кажется. Мы можем встретить ее во время прогулки по заснеженному парку, за завтраком в любимом кафе или прямо посреди улицы. Главное – не стесняться быть собой, слушать свое сердце и открывать его навстречу другим людям. Эта идея отражена в новом видеокампейне Zolla и зимней коллекции бренда, воплощающей стремление к свободе, романтике и новым открытиям.

Женская коллекция

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Ультралегкие стеганые куртки и пуховые пальто защитят от порывистого ветра и обеспечат комфорт во время долгих прогулок. Инновационные материалы способствуют сохранению тепла даже в самые сильные морозы, а актуальный свободный крой позволит создать современный образ, сочетающий в себе стиль и функциональность.

Идеальная альтернатива базовым курткам – утепленные дубленки с подкладкой из экомеха. Модели в нежных нейтральных оттенках прекрасно дополнят расслабленные повседневные луки. Ну а тем, кто хочет добавить в свой образ немного дерзости и бунтарства, придутся по вкусу трендовые косухи из кожи с эффектом стирки.

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Мягкие трикотажные водолазки – превосходная база для многослойных образов. Комбинируйте их с объемными джемперами или женственными платьями-макси для создания теплых и эффектных аутфитов. Широкая палитра оттенков позволит задать образу нужное настроение.

Трендовый сырой деним и благородный вельвет. Сдержанные природные оттенки и акцентные детали. Разнообразие моделей и фактур сделает образ сложным, запоминающимся и подарит бесконечные возможности для самовыражения.

Мужская коллекция

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Ключевые темы мужской коллекции – расслабленные оверсайз-силуэты, спокойная цветовая гамма и трендовые уютные фактуры.

Объемные стеганые куртки – незаменимая деталь зимнего гардероба. Они универсальны, никогда не теряют своей актуальности и отлично подойдут активным мужчинам, ценящим комфорт и практичность. Для создания по-настоящему стильных зимних луков рекомендуем присмотреться к дубленкам-авиаторам с меховой отделкой и акцентными ремешками. Они прекрасно сочетаются как с расслабленными джинсами, так и с более классическими моделями, становясь стилеобразующим элементом всего образа.

Один из главных хитов холодного сезона – согревающие толстовки из флиса и экомеха. Их легко интегрировать в повседневные аутфиты в сочетании с базовым трикотажем и плотным денимом. Мягкая фактура меха тедди не только добавит образу уюта, но и сделает его более интересным и выразительным.

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Акцентные рубашки в контрастную клетку – традиционный мастхэв зимнего сезона. Сочетайте их с утепленными джоггерами, джинсами прямого кроя, а также вельветовыми брюками благородных нейтральных оттенков.

Бренд Waistline объявил о запуске нового продукта в линейке инновационной одежды и белья — боди-бадлона. Классический облегающий лонгслив с завышенной горловиной из плотной, но при этом мягкой ткани выпущен в трендовом шоколадном и базовом черном цветах. Запуск модели приурочен к поздней осени не просто так.

Сейчас наступает идеальная пора для бадлонов — их можно носить как самостоятельно, так и в многослойных уютных образах. Эта простая, альтернативная пуловерам и свитшотам вещь — неоспоримый must-have для холодной погоды.