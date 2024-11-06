Гвинет Пэлтроу поделилась секретом своей красоты

Американская актриса Гвинет Пэлтроу назвала секретом красоты матрас почти за пять миллионов рублей. Интервью с ней опубликовано на сайте издания Air Mail Weekly.

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52-летняя знаменитость рассказала, что для сохранения моложавого внешнего вида спит на матрасе за 60 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей). При этом звезда подчеркнула, что рано ужинает и ложится спать.

«В 7:30 или 8:00 я начинаю весь свой ритуал отхода ко сну», — заявила она.

Кроме того, по словам Пэлтроу, она спит с заклеенным ртом, чтобы дышать исключительно носом и получать необходимое количество кислорода, и с берушами.

«Мне нравится гулять вечером. Или бокал красного вина всегда помогает, даже если это не очень полезно», — призналась артистка.

В октябре Пэлтроу призвали прикрыть соски на новых фото. Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позировала в кашемировом платье бренда Falconeri в сочетании с накидкой из аналогичной линейки.