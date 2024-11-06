Эксперт рассказал, что мешает Бьянке стать стильной

Певица Бьянка любит привлекать внимание публики яркими костюмами. Ее откровенные наряды часто становятся предметом обсуждения и осуждений. Профессор моды Надежда Коробцева и член союза дизайнеров России считает, что артистка носит дешевые, некачественные вещи и неумело их сочетает. Это мешает ей стать стильной. Надежда поделилась мнением с сайтом «Страсти».

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Яркие акценты и броские элементы

Бьянка экспериментирует с яркими цветами и смелыми силуэтами, иногда уподобляясь подростку. В ее гардеробе часто встречаются костюмы насыщенных цветов. В изобилии – красный, фиолетовый и бирюзовый цвета. Яркие сценические образы – это хорошо, но иногда сами платья со множеством воланов и рюшей перегружены лишними деталями и в целом мешают восприятию лица и содержания песни. Употребление излишне сложных, порой безвкусных фасонов, приводит к восприятию образа как фантазийного, нереального, смелого, и вместе с тем странного и сюрреалистичного.

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«Бьянка часто использует вещи от известных брендов. Порой на ней оказываются весьма дешевые и сомнительные по качеству вещи, которые доступны большинству обычных покупателей. Известно, что она приобретала одежду от Zara стоимостью от 2000 до 20 тысяч рублей. Однако в ее гардеробе можно найти и более дорогие вещи, например, джинсы от Vetements стоимостью минимум от 150 тысяч рублей и кофточки от Loewe, стоимость которых составляет примерно 70 тысяч рублей. При этом изделия из разных ценовых категорий не рекомендуется сочетать в одном образе», — высказалась

Ошибки в сочетании

«Складывается впечатление, что певица ещё не нашла свою целевой аудиторию и недостаточно представляет себе, что эта аудитория ожидает от нее. Предлагаемые зрителям образы зачастую противоречивы. То слишком откровенны, то смотрятся дешево, то перегружены ненужными деталями. Это говорит об отсутствии целостности, внутренней гармонии. В одном костюме может одновременно использоваться яркий принт, горошек, другие текстуры, в итоге: общее впечатление – хаос, поиск, вульгарность и похотливость, отсутствие вкуса и чувства возраста», — считает эксперт.

Заключение

Стиль одежды Бьянки отражает ее яркую индивидуальность. Однако отсутствие компетентности в вопросах создания гармоничных образов, имиджа и стиля в зрелом возрасте создают впечатление инфантильности и недостаточной солидности.