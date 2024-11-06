Стилист посоветовал пять способов, как достичь идеального блонда

Блонд никогда не перестанет быть модным и актуальным, хотя каждый сезон в топе появляются новые оттенки и переливы цветов — не случайно самые прекрасные и знаменитые женщины мира носят именно светлые волосы — от сияющего ледяного платинового до насыщенных карамельных и ржаных оттенков.

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В любом случае, это стиль, который требует особого ухода. Чтобы цвет волос оставался ярким, сияющим и свежим, как у звезд мировой величины, важно учитывать несколько неочевидных аспектов. Вместе со стилистом Евгенией Куклиной, которая делает волосы красивыми вот уже 22 года, мы собрали пять секретов, которые помогут вам достичь идеального блонда и поддерживать его в безупречном виде.

Используйте мягкий шампунь без сульфатов

После окрашивания волосы становятся более чувствительными, и обычные шампуни с агрессивными компонентами могут легко вымывать цвет. Чтобы сохранить свежесть и чистоту блонда, выбирайте шампуни без сульфатов.

«Мягкие шампуни помогают деликатно очищать волосы, не разрушая цвет. Также обратите внимание на шампуни с фиолетовыми или серебристыми пигментами: они убирают нежелательную желтизну и помогают поддерживать холодные оттенки блонда», — объясняет Евгения.

Минимизируйте воздействие тепла

Тепловая укладка — одна из главных причин, по которой блонд теряет свой насыщенный цвет и становится тусклым. Постарайтесь сократить использование фена, утюжков и плоек. Если укладка необходима, обязательно применяйте термозащиту, чтобы снизить негативное воздействие. Это поможет сохранить волосы более здоровыми и предотвратить вымывание пигмента.

Увлажнение — ключ к стойкому цвету

Окрашенные в блонд волосы часто становятся более сухими и хрупкими, что делает их уязвимыми к повреждениям. Без регулярного увлажнения цвет быстрее теряет насыщенность.

«Используйте маски и кондиционеры для глубокого увлажнения, которые восстанавливают поврежденные пряди и запечатывают влагу внутри них. Средства с маслами арганы, кокоса и ши укрепляют структуру волос и помогают дольше сохранить безупречный оттенок блонда», — советует стилист.

Будьте осторожны с водой

Вода может быть врагом вашего цвета, особенно, если она содержит много минералов и хлора. Эти элементы могут вызывать изменение цвета и желтизну. Если у вас есть возможность, устанавливайте фильтр для душа — он уменьшит негативное воздействие жесткой воды на волосы. После купания в бассейне всегда тщательно мойте волосы, чтобы удалить хлор. А для сохранения цвета постарайтесь мыть волосы прохладной водой, так как горячая может ускорить вымывание краски.

Планируйте регулярные корректирующие процедуры

Даже при хорошем уходе блонд со временем тускнеет, поэтому регулярное посещение салона поможет сохранить идеальный оттенок. Попросите вашего колориста о тонировании: это обновит цвет и вернет ему насыщенность. Между визитами в салон можно использовать оттеночные средства дома, но следите, чтобы они не содержали аммиака. Регулярное поддержание цвета и внимание к деталям помогут вашему блонду оставаться сияющим и насыщенным.