Названа самая модная обувь для зимних праздников

Редакторы французской версии Vogue назвали самую модную обувь для зимних праздников. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Журналисты посоветовали выбирать для новогоднего торжества балетки, украшенные стразами, пайетками и блестками. Популярности указанных фасонов поспособствовали многие известные бренды, которые включили их в свои коллекции. Среди подобных марок — Chanel, Loewe и Coperni. В то же время им отдали предпочтение такие манекенщицы, как Мариякарла Босконо и Эльза Хоск.

При этом отмечается, что данную обувь можно сочетать с различными нарядами, в том числе с платьями длины макси и мини, брюками и джинсами.

В октябре одному неожиданному сочетанию в одежде предрекли популярность перед Новым годом.