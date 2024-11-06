Какой головной убор выбрать в холодную погоду

«Мне не идут шапки», — как заклинание повторяет каждая вторая девушка, столкнувшись с холодом. Предлагаем устроить «шапочный разбор», который настроит на позитив и докажет, что не шапками-бинни едиными. На осенне-зимний период дизайнеры предлагают и другие модели головных уборов: что-то вам точно подойдет!

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Панама

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Когда-то летний аксессуар эволюционировал, уплотнившись и хорошо показав себя в холод. Шерстяная, из экомеха, пушистая и не очень — вот уже несколько лет панама остается достойной альтернативой обычной шапке. И, кажется, она подходит к любому образу.

Капор

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Ностальгия по 1990-м не утихает, а капор — один из самых узнаваемых предметов той эпохи. Достоинств у него масса. Какой еще головной убор так бережно относится к укладке и прическе? Кроме того, капор способен заменить шапку и шарф. Этой осенью носим однотонные модели приглушенных оттенков.

Таблетка

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О шляпках-таблетках вспомнили после показа весна-лето 2024, устроенного модным домом Alaïa. Аксессуар моментально завирусился на фоне популярности 1960-х. Трендсеттеры носят самые лаконичные варианты без каких-либо украшательств и подчеркивают элегантность шляпки женственными нарядами.

Бейсболка

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С любимыми не расставайтесь: не секрет, что настоящие поклонники бейсболок готовы носить их везде и всюду. Благо в наши дни кепка сочетается с любым, даже самым наивно-романтичным нарядом. В студеную пору согреваем голову материалами с добавлением шерсти, а также твидовыми, меховыми и плюшевыми позициями.

Чепчик

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Нет, не наигрались инфлюенсеры с чепчиками: продолжаем носить на улице головные уборы, в которых дамы спали в XVII-XVIII веках. Популярные в прошлом сезоне модели с ушками на макушке сделали шаг назад, а вот пайетки и люрекс продолжают радовать глаз, как и яркие оттенки. Теперь никто не стесняется через цвет заявить: «Смотрите, я ношу чепчик!»

Косынка

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«Бабушкин» тренд, к которому многие поначалу отнеслись с опаской. Но, вспомнив, как в 1960-е в косынках щеголяли Одри Хэпберн, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и компания, современные модницы тоже покрыли голову. Продолжаем завязывать под подбородком уголки треугольника ткани и в холод. Правда, сейчас в ход идут утепленные варианты.

Берет

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Родом из Франции, берет стал олицетворением изящности и романтики. И неважно, как вы расположите его на голове: прямо, приоткрыв лоб, или набекрень, кокетливо сдвинув к уху. Что касается декора, то тут аккуратнее: лучше без акцентов вроде вышивок, но можно присмотреться к ненавязчивым принтам вроде гусиной лапки или леопардовых пятен.