Косметолог развеял миф о ботоксе

С ботоксом все в порядке, считает косметолог Мадина Байрамукова. Слухи, что препараты на основе ботулотоксина стали менее эффективны — не более, чем миф.

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Информация, что производители изменили рецептуру препаратов, чтобы они стали более безопасными для клиентов косметологов, стала появляться в соцсетях. Блогеры сообщают, что уколы стали действовать менее продолжительное время.

В комментарии порталу Uznay.ru косметолог рассказала, что в препаратах возможно снижение концентрации действующего вещества. Время действия ботулотоксина напрямую зависит от скорости восстановления нервно-мышечной передачи. Как правило, это — 3-5 месяцев. Мадина Байрамукова отмечает, что рецепт препарата невозможно поменять, токсин стабилизируется с помощью альбумина или желатина.

Доктор советует обращаться за косметологическими услугами лишь к проверенным специалистам: на рынке косметологических услуг появилось немало людей, у которых нет образования и опыта работы.

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