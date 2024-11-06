Стилист рассказал о новом зимнем тренде

Российский стилист предрекла популярным в 2010-х меховым жилетам возвращение в моду зимой
Российский стилист Екатерина Тихова предрекла одному популярному в 2010-х годах предмету гардероба возвращение в моду зимой. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».
По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальными вновь станут меховые жилеты, которые особенно подходят ведущим активный образ жизни девушкам.
«Жилет позволяет легко двигаться и при этом спасает от холода», — отметила собеседница издания.
Эксперт посоветовала выбирать короткие или до бедер изделия без застежки, обладающие прямым кроем и не облегающие фигуру. Также уместны будут варианты на молнии, указала она.
Ранее в ноябре редакторы Vogue также назвали пять популярных в 2010-х годах предметов гардероба, которые вернулись в моду.