Эксперты поделились простыми советами, как выбрать зимнюю куртку мужчине. Стоит обратить внимание не только на производителя.

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Во-первых, исходя из ваших потребностей, нужно определиться с моделью куртки, так как у каждой есть свои плюсы и минусы. Пуховики очень удобны в ношении и обычно их делают из качественных материалов, которые хорошо удерживают тепло, но при этом они требуют особого ухода и имеют высокую стоимость. При покупке куртки-аляски нужно быть внимательным. Они имеют хорошую водонепроницаемость и ветрозащиту, но при этом легко столкнуться с подделкой. Если вы живете в теплом регионе, то вам подойдет ветровка — это легкая куртка с хорошей ветрозащитой. Активным людям лучше отдавать предпочтение многослойным моделям, которые имеют несколько снимаемых слоев для подстройки под разные погодные условия.

Во-вторых, необходимо заострить свое внимание на материале. Искусственные утеплители хорошо подходят для влажной погоды, потому что даже в мокром состоянии они будут оставаться теплыми, в то время как натуральные наполнители намокнут и потеряют свои свойства.

В-третьих, важно не ошибиться с размером. Куртка не должна быть слишком длинной или короткой. Лучше отдавать предпочтения фасонам со свободной посадкой. Такая куртка даст возможность комфортно носить под ней другую одежду, например плотный свитер.

В-четвертых, дизайн куртки тоже играет важную роль. Хорошо если на ней будет несколько вместительных карманов для хранения вещей. Капюшон должен быть большим и плотно прилегающим к голове, чтобы защитить вас от ветра и снега. Некоторые куртки имеют съемные капюшоны, что является дополнительным преимуществом.

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