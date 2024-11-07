Названы самые дорогие пластические операции российских звезд

Хирург Дерновой: Ольга Бузова увеличила грудь и удалила комки Биша. Знаменитости нередко прибегают к помощи пластических хирургов, чтобы сохранить молодость и свежий вид. Какие операции делали российские звёзды и сколько на них потратили? Мнением в беседе с «Секретом фирмы» поделился пластический хирург Сергей Дерновой.

Знаменитости нередко прибегают к помощи пластических хирургов, чтобы сохранить молодость и свежий вид. Какие операции делали российские звёзды и сколько на них потратили? Мнением в беседе с «Секретом фирмы» поделился пластический хирург Сергей Дерновой.

Словарик названий пластических операций

«Лисьи глазки» — коррекция формы глаз, благодаря которой они приобретают миндалевидную форму.

Блефаропластика — изменение формы век, разреза глаз. С помощью неё убирают нависание кожи век, «жировые мешки» век и опущение нижних уголков глаз.

Липофилинг — пересадка собственной жировой ткани из одной зоны тела в другую.

Ринопластика — коррекция формы носа.

Абдоминопластика — устранение жировых отложений и обвисшей кожи живота.

Брахиопластика — подтяжка кожи рук.

Маммопластика — коррекция груди.

Глютеопластика — изменение формы и увеличение ягодиц имплантами.

Удаление комков Биша — изменение формы щёк и скул.

Топ российских звёзд с самыми дорогими изменениями внешности по мнению пластического хирурга

Блогер и телеведущая Виктория Боня — лидер в списке Дернового по тратам на преображение своей внешности.

«Как призналась она сама, на "уникальную" операцию лица телеведущая потратила 26,8 миллиона рублей, подчеркнув, что она стоит дорого из-за своей сложности и тонкости», — сказал врач.

В турецкой клинике ей сделали целый комплекс операций: эндоскопическую подтяжку лба, «лисьи глазки», имплантаты слёзного желоба и ряд других процедур.

По мнению Дернового, певица могла потратить на пластическую хирургию около 3,5 млн рублей.

«Исходя из сопоставления новых и старых фотографий, можно предположить, что она могла сделать круговую подтяжку лица, блефаропластику верхних и нижних век, липофиллинг лица, контурную пластику губ», — поделился врач.

По словам собеседника «Секрета фирмы», многие специалисты считают, что за плечами артистки — не одна пластическая операция.

«Предположу, что она сделала круговую подтяжку лица, удаление комков Биша, блефаропластику и ринопластику, а также корректировала шею и руки. Кроме того, Алла Борисовна сделала абдоминопластику и липосакцию», — сказал хирург.

Совокупная стоимость всех операций может превышать 3 млн рублей, добавил он.

4. Инстасамка

Скандально известная певица сама рассказала о четырёх пластических операциях, которые она сделала: абдоминопластике, брахиопластике, маммопластике и глютеопластике.

«Только на грудь она потратила миллион рублей. Предположу, что совокупные траты могли составить 2,5-3 миллиона», — поделился Дерновой.

Актриса потратила на пластическую операцию 2 млн рублей. Ей убрали лишнюю кожу на руках с помощью брахинопластики, а также перераспределили жир из живота в ягодицы.

Певица не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов.

«Круговая подтяжка лица, блефаропластика, ринопластика, подтяжка верхней губы и маммопластика — список вмешательств внушительный, как и цена — минимум 2 млн рублей», — предположил собеседник «Секрета фирмы».

Лолита тоже не скрывает, что вносила коррективы во внешность. По словам Дернового, среди её операций: блефаропластика, липосакция талии и боков, лифтинг лица, абдоминопластика, увеличение губ, контурная пластика скул и подбородка.

«Стоимость преображения Лолиты оценивается в 1,5–2 миллиона рублей», — отметил он.

Телеведущая решила привести себя в порядок после послеродовых изменений и сделала пластику груди. Водонаева уменьшила её на два размера и отдала за это 1 млн рублей.

Певица и телеведущая отрицает любые вмешательства.

Однако, по словам Дернового, если сравнить то, как выглядела Бузова в период её участия в "Доме-2" и то, какая она сейчас, можно "увидеть значительные изменения, которые говорят о хирургических вмешательствах".