Станет ли маникюр с помощью специальных пленок альтернативой гель-лаку

Этот метод особенно интересен тем, кто хочет избежать агрессивного воздействия химических веществ и механического повреждения ногтей.

Маникюр - неотъемлемая часть любого образа. Бьюти-промышленность постоянно предлгает новые технологии и материалы. В последние годы на первый план вышли специальные пленки для маникюра. Насколько они безопасны и могут ли заменить гель-лаки, рассказала подолог сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины FILLLIN.RU Елена Дмитриева.

«На самом деле маникюр с использованием специальных пленок может стать достойной альтернативой гель-лаку, особенно для тех, кто беспокоится о здоровье своих ногтей. Пленки не требуют агрессивного спиливания ногтевой пластины перед нанесением, как это бывает с гель-лаком, и их удаление не сопровождается воздействием сильных химических растворителей. Это может сократить риск повреждения структуры ногтя и минимизировать вероятность истончения ногтевой пластины, что является важным аспектом ухода за здоровьем ногтей», - отмечает специалист сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины FILLLIN.RU.

Насколько безопасен такой маникюр?

Имеются определенные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе данного метода. Прежде всего, необходимо убедиться, что ногтевые пластины перед нанесением пленки тщательно очищены и обезжирены, чтобы избежать образования влаги под пленкой. Ведь влага, оставшаяся на ногте, может создать идеальные условия для размножения грибков, особенно если пленка держится на ногте продолжительное время. Это касается как ногтей на руках, так и на ногах.

Можно ли использовать пленки для ногтей на ногах?

Что касается использования пленок для ногтей на ногах, то этот метод наиболее распространен в педикюре, ведь именно здесь очень важно тонкое эластичное покрытие. Оно значительно безопаснее гелевого, так как ногтевые пластины остаются эластичными и их толщина не сильно увеличивается, что крайне важно, учитывая то, что 99% девушек носит обувь намного уже размера, необходимого для правильной работы стопы. Это приводит к деформации пальцев, давлению друг на друга, а в результате - к онихолизису, и если ноготь не перегружен гелем, то имеется больше шансов избежать неприятностей.

Ногти на ногах подвергаются более серьезной нагрузке из-за обуви и длительных физических нагрузок, это может ускорить процесс износа покрытия. Необходимо также следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к ногтю и не создавала воздушных карманов, которые могут стать источником накопления влаги и разведения инфекции.

Обязателен регулярный контроль состояния ногтей при любом виде покрытия. При первых признаках изменения цвета ногтя, появления белых пятен или утолщений следует обратиться к специалисту. Это позволит избежать серьезных осложнений, таких как развитие грибковой инфекции.

Все ли так позитивно?

Хотя маникюр с использованием специальных пленок имеет ряд преимуществ перед гель-лаком, стоит учитывать и возможные негативные последствия для ногтей. В первую очередь, одним из рисков является недостаточная воздухопроницаемость пленок. Когда пленка плотно прилегает к ногтевой пластине и не пропускает воздух, это может создать парниковый эффект, что неблагоприятно сказывается на состоянии ногтей. В условиях повышенной влажности и отсутствия вентиляции ногтевая пластина может ослабевать, становиться более подверженной ломкости и истончению.

Кроме того, не все пленки имеют одинаково безопасный состав. Некоторые продукты могут содержать компоненты, вызывающие аллергические реакции или раздражения кожи вокруг ногтя. В таких случаях появляется риск возникновения воспалений и раздражений ногтевого ложа, особенно если пленка наносится на поврежденную или истонченную пластину.

Еще одной проблемой может стать неправильное или грубое удаление пленки. Если пленка не снимается аккуратно, это может привести к отслоению верхнего слоя ногтевой пластины, что нарушает ее целостность. При многократном использовании такого маникюра ногти становятся более ломкими и склонными к расслоению.

Наконец, длительное ношение пленок без регулярного ухода за ногтями может способствовать развитию микротравм и микроразрывов ногтевой пластины, которые часто незаметны на первый взгляд, но создают благоприятные условия для проникновения бактерий и грибков.

Таким образом, при выборе пленок важно тщательно подходить к их составу, соблюдать правила нанесения и удаления, а также не забывать о необходимости ухода за ногтями между маникюрами.

Маникюр с использованием пленок может быть безопасным, если соблюдаются все правила гигиены и ухода за ногтями. Этот метод особенно интересен тем, кто хочет избежать агрессивного воздействия химических веществ и механического повреждения ногтей. Однако при неправильном применении или недостаточном уходе за ногтями под пленкой возможны проблемы, связанные с развитием грибковых инфекций.