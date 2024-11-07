Ирина Шейк вышла в свет в платье российского бренда

Российская супермодель Ирина Шейк посетила презентацию косметики D'Alba в наряде российского бренда She. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки.

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38-летняя знаменитость вышла в свет, выбрав полупрозрачное платье длины мини с тонкими серебристыми цепями. При этом манекенщица накинула на плечи черную толстовку с капюшоном и примерила открытые остроносые туфли с завязками на щиколотках.

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В октябре актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Данила Козловский снялся в рекламной кампании российского бренда 12Storeez. Тогда 39-летний артист принял участие в художественной съемке осенней коллекции одежды и поразмышлял о дружбе.