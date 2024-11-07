Хирург рассказал, сколько длится эффект после блефаропластики

Верхняя блефаропластика — это операция, с помощью которой можно скорректировать форму век и придать лицу более молодой и свежий вид. Как долго длится эффект после удаления нависающей кожи, «Клопс» рассказал пластический хирург Михаил Жоржеос из Санкт-Петербурга.

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Эта процедура может проводиться как по эстетическим, так и по медицинским показаниям в любом возрасте, отметил хирург. Например, при нарушении положения век, избыточности кожи или жировых грыжах.

«Сначала — консультация с хирургом. Нужно оценить состояние кожи и тканей орбитальной области, обсудить желаемый результат», — прокомментировал Жоржеос.

Если пациент имеет избыточный вес и планирует худеть, то блефаропластику лучше перенести на момент достижения результата. По словам доктора, это снизит риск повторного нависания век.

«Во время операции удаляется лишняя жировая ткань и кожа, которая потом сшивается. Процедура в среднем занимает 40-50 мин, после чего пациент остаётся в палате несколько часов под наблюдением врачей», — пояснил пластический хирург.

Спустя несколько дней пациент уже может возвращаться к обычной жизни, избегая физических нагрузок. Реабилитация после блефаропластики длится около двух недель.

«Синяки, отёки и общий дискомфорт наблюдаются только в первые дни. В этот период очень важно соблюдать все рекомендации доктора», — подчеркнул специалист.

К сожалению, результат операции не вечен, со временем возрастные изменения всё же берут верх. Эффект блефаропластики в среднем будет радовать вас примерно лет десять, подытожил пластический хирург.

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