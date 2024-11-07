Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович скупила брендовые вещи на миллион рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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44-летняя исполнительница разместила ролик, в котором предстала в темно-синем спортивном костюме с кофтой на молнии и кроссовках. Поверх этого комплекта певица надела белое пальто, а в качестве головного убора выбрала утепленную кепку.

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При этом знаменитость выходила из бутика люксового бренда Boss, держа в руках многочисленные пакеты марки Max Mara.

«Утащила из магазина вещей на 1 000 000 рублей. Теперь точно готова к холодам — осень и зима встречают меня в новом стиле», — подписала Семенович.

В октябре станцевавшую на камеру Анну Семенович назвали дояркой. Певица разместила ролик, на котором станцевала на камеру в черном платье с короткими рукавами и разрезом до бедра.