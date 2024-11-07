Александр Рогов рассказал, какие платья снова стали трендом

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал платья из 60-х новым трендом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Модная Заметка. Прошерстил коллекции Resort 2025. Резорт или круизные коллекции — это межсезонные линии одежды, которые выходят между основными коллекциями брендов и на них, по статистике, приходится основной процент продаж) и выделил один из основных трендов! Итак, в моду активно возвращается силуэт 60-х! Платья и юбки длины мини А-силуэта!» — написал Рогов.

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До этого Александр Рогов заявил, что прозрачные вещи будут актуальны этой осенью. Стилист советовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Александр Рогов также показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.