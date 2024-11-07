Стилист предупредил о частых ошибках укладки волос зимой

Ах, зима — время, когда волосы можно спрятать под шапкой, но ведь на работу хочется прийти красивой? Увы, зимой прическа, на которую вы потратили полчаса утром, может исчезнуть через пару минут на морозе. Давайте признаем: укладка волос в холодное время года — это особое искусство. И как любой вид искусства, оно требует избегания ошибок. Вот семь самых распространенных промахов, которые делают все (и вы тоже).

© unsplash

Выход на улицу с влажными волосами

Да, мы все это делали — торопились на работу или на встречу, не успев высушить голову до конца. Но зимой этот номер не проходит. Влага в волосах может замерзнуть, превратив каждую прядь в хрупкий ледяной прут.

«Результат? Ломкость, сухость и потеря формы прически. Так что, если не хотите, чтобы волосы буквально ломались на ветру, выделите время для сушки», — объясняет стилист Евгения Куклина, которая делает волосы красивыми и здоровыми вот уже 22 года.

Пренебрежение уходом перед укладкой

Многие считают, что зимой можно просто набросить шапку, и все проблемы будут решены. Но не тут-то было! Холод и сухой воздух делают волосы более склонными к повреждениям. Если вы игнорируете увлажняющие средства перед укладкой, будьте готовы к тому, что ваши локоны будут со временем напоминать сухие веточки (вот те самые, из которых обычно вьют гнезда). Используйте несмываемые кондиционеры или масла для кончиков, и ваши волосы скажут вам спасибо.

Шапка как главный враг

Да, шапка — это прекрасно, когда речь идет о сохранении тепла, но она легко превращает любую стильную прическу в унылый комок. Как быть?

«Зимой нужно искать баланс между стильной прической и практичностью. Попробуйте использовать шапки с мягкой подкладкой, чтобы избежать статического электричества, и не бойтесь поправлять волосы после того, как снимете шапку. Маленькая расческа в сумке может стать вашим лучшим другом», — говорит стилист.

Игнорирование термозащиты

Холодный воздух снаружи и сухое тепло внутри — двойной удар для ваших локонов. А если добавить горячую укладку, то можно прощаться с их блеском и здоровьем. Термозащита — это не прихоть, а необходимость. Пропуская этот этап, вы рискуете сделать волосы сухими и безжизненными. Пару пшиков термозащитного спрея — и укладка перестает быть для них пыткой.

Слишком частое мытье головы

Зимой волосы теряют влагу быстрее, чем вы говорите «ах, холодно!». Если вы привыкли мыть голову каждый день, подумайте о том, чтобы делать это реже. Частые водные процедуры могут лишить волосы естественной защиты, что приведет к их пересушиванию. Переходите на режим через день, а для экстренных случаев используйте сухой шампунь.

Игнорирование антистатиков

Все мы знаем этот момент: снимаете шапку — и прическа взмывает в воздух, как будто решила улететь в теплые края (в целом, очень понятный порыв). Статическое электричество зимой — настоящий бич.

«И чтобы этого избежать, антистатические спреи и сыворотки должны стать обязательной частью вашей бьюти-рутины. Даже простое средство для разглаживания волос может помочь обуздать эту проблему», — уверяет Евгения.

Переизбыток средств для укладки

Пытаясь создать и удержать объемную прическу, многие наносят на волосы столько пенки, геля и лака, что кажется, будто их можно использовать в качестве строительного клея. Зимой это играет против вас. Переизбыток средств утяжеляет волосы, делает их липкими и еще более ломкими на морозе. Выбирайте легкие текстуры и умеренные объемы.