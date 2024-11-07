Визажист дал советы по макияжу глаз

Совсем не зря макияж называют искусством. С его помощью можно изменить внешность практически до неузнаваемости, подчеркнуть все свои достоинства и рассказать целую историю. В современным мире макияж — это высказывание. По статистике, именно глаза — основной и приоритетный акцент в макияже, который женщины выбирают чаще всего. К каким же приемам мы можем прибегнуть, чтобы выделить их красоту? Топ-визажист и преподаватель по макияжу Ксения Бохо раскрывает все тайны.

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Используя принцип «комплементарности» всех цветов на цветовом круге Иттена, мы сможем фантастическим образом сделать наши глаза сияющими и выразительными.

«По законам колористики, цвета, расположенные друг напротив друга на цветовом круге, являются комплементарными, то есть усиливающими друг друга. Сочетая их между собой, возникает максимальный контраст, за счет чего каждый из цветов усиливается», — говорит эксперт.

Глаза с синим оттенком

Для наглядности: если у ваших глаз синий оттенок, то напротив него на цветовом круге лежит оранжевый.

«И если вы выберете в качестве подводки нижней слизистой или стрелки все оттенки оранжевого спектра, то это очень интенсивно усилит синеву вашей радужки», — отмечает Ксения.

Необязательно брать чисто оранжевый цвет, можно остановится на оттенках, в которых есть примеси оранжевого, будь то верблюжий или охристый.

Глаза с зеленоватым оттенком

«Если у вас зеленые глаза, то можете выбрать для усиления эффекта оттенки с краснотой в составе. Тушь оттенка бургунди как раз писк этого сезона», — считает специалист.

Не пугайтесь красных оттенков на глазах: приглушенные в этом случае очень даже кстати!

Карие и темно-карие глаза

Карим глазам отлично подойдут фиолетовые, зеленые и синие оттенки. Как правило, у девушек с такими глазами темный цвет волос, а яркие, насыщенные оттенки подчеркнут внешность.

«Однако яркие цвета — это не повседневный вариант, а, скорее, вечерний. Для повседневного варианта лучше выбирать светлые оттенки, они раскроют веко и визуально увеличат глаза», — говорит Ксения.

Для черных или темно-карих глаз используйте персиковые, бледно-розовые и золотистые оттенки. Благодаря таким теням в глазах будут красивые блики.

Серые глаза

Стоит точно избегать подобных цветов, все серые оттенки исключайте сразу, из-за них глаза просто поблекнут. Однако здорово будут смотреться серебристые и перламутровые тени, главное — не матовые серые оттенки в цвет глаз.

Как правильно использовать карандаш

Бонус от визажиста. Запомните два важных правила нанесения карандаша на нижнюю слизистую:

Карандаш обязательно должен быть гелевый.

«Классические восковые карандаши очень быстро исчезают и не держатся на слизистой, в отличие от стойких гелевых», — акцентирует внимание визажист.

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«Когда наносите карандаш на слизистую, обязательно растушуйте его на нижний ресничный край», — советует Ксения.

Это поможет избежать эффекта уменьшения глаза, которого мы все так опасаемся.

С помощью таких нехитрых советов вы сможете в разы усилить природный магнетизм ваших глаз. И выглядеть невероятно эффектно!