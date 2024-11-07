Стилист назвал вещи, которые никому не идут

Зима — время, когда хочется закутаться в мягкие свитера, обнять себя пледом и выйти из дома только ради горячего шоколада. Но мода — это не только тепло и уют. И хотя в холодное время года мы часто прощаем себе многое, есть вещи, которые никто, даже самая стильная и уверенная в себе личность, не сможет сделать модными. Вместе со стилистом Машей Ведерниковой (она делает женщин красивыми вот уже 19 лет) разберем 10 вещей зимнего гардероба, которые не идут вообще никому.

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Пуховик безразмерный

Все мы видели эти огромные пуховики, в которых человек становится похожим на ходячий спальный мешок. Да, в таком одеянии тепло и удобно, но выглядеть в нем как стильный человек — более того, как привлекательная женщина? Нет, простите.

«Даже самые стильные ботинки и красивая шапка не спасут этот образ. Если вы чувствуете себя, как в кукольном домике для гигантов — значит, этот пуховик точно не для вас. Для разовой вылазки в лес — отлично подходит, а на каждый день — не так чтобы удобно. И скучно, пожалуй», — утверждает стилист.

Ушанка с длинными ушами

Во-первых, она как раз не очень-то согревает уши, во-вторых, давайте будем честны: в ушанке с огромными свисающими ушами вы больше напоминаете канадского лесоруба, чем современного жителя мегаполиса. Особенно, когда ветер поднимает эти уши вверх, и вы становитесь похожи на персонажа мультфильма, готового к полету. Ушанки лучше оставить для лыжных прогулок и красивых фотосессий в лесу, но не для городской жизни.

Шуба с аляпистым принтом

Леопард, тигр, зебра и все другие животные из джунглей нашли свое место в зимней моде. Но есть проблема: такие шубы редко кому идут, ведь они автоматически превращают любой наряд в цирковое представление. Если вы не дрессировщик диких кошек и не звезда первого эшелона, подумайте дважды, прежде чем купить шубу с агрессивным принтом.

Леггинсы с мехом внутри

Эти вещи придуманы, чтобы сочетать комфорт и тепло. Но они почему-то часто сидят так, что напоминают утепленный слой термобелья, который не был предназначен для глаз окружающих. И подходят разве что действительно очень стройным ногам. Оставьте леггинсы для дома, где они согреют вас под пледом, но не выходите в них на улицу.

Шарф, который больше пледа

Да, большие шарфы сейчас в моде, и мы их любим за уют. Но если шарф напоминает плед с дивана и обматывается вокруг шеи так, что голова начинает напоминать гриб, это перебор. Вас будет не видно за этими слоями ткани, а вы будете чувствовать себя так, будто вас утащил на прогулку ковер из гостиной.

В общем, лучше выбирать варианты шарфов и палантинов размером чуть поменьше и изящно в них заворачиваться.

Сапоги с бахромой

Эта экзотика может красиво смотреться на модных показах, но в реальной жизни бахрома — риск зацепиться за что угодно: дверные ручки, ступени автобуса или сумку. Бахрома на сапогах выглядит эффектно, но совсем не практично. Плюс, этот стиль не подходит ни к одному классическому зимнему образу, кроме разве что костюма для вечеринки в стиле кантри.

Варежки, которые висят на резинке

Помните детство, когда варежки были прикреплены к куртке на резинке? Это было удобно, пока вы были в первом классе. Но взрослому человеку этот аксессуар придает вид, как будто он только что сбежал с новогоднего утренника. Не говоря уже о том, что такие варежки сложно сочетать с чем-то серьезным — будь то пальто или шуба.

Шапка с огромным помпоном

Помпоны — это мило и забавно, но когда они становятся размером с голову или даже больше, все идет не так. Такие шапки выглядят нелепо и привлекают слишком много внимания к вашей макушке.

«Если хотите добавить немного игривости в образ, выбирайте шапки с маленькими или умеренными помпонами, а не с теми, что напоминают футбольный мяч», — предупреждает стилист.

Куртка с неоправданно длинным искусственным мехом

Искусственный мех может быть стильным дополнением к одежде, но когда мех на капюшоне или воротнике настолько длинный, что закрывает пол-лица, это уже чересчур. Выглядит это так, будто вы прячете от мира половину головы. Плюс, длинный мех легко запутывается и теряет свой вид, превращая капюшон или куртку в спутанный комок.