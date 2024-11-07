Стилист назвал вещи, которые никому не идут

Зимний гардероб: 9 вещей, которые не идут вообще никому
Зима — время, когда хочется закутаться в мягкие свитера, обнять себя пледом и выйти из дома только ради горячего шоколада. Но мода — это не только тепло и уют. И хотя в холодное время года мы часто прощаем себе многое, есть вещи, которые никто, даже самая стильная и уверенная в себе личность, не сможет сделать модными. Вместе со стилистом Машей Ведерниковой (она делает женщин красивыми вот уже 19 лет) разберем 10 вещей зимнего гардероба, которые не идут вообще никому.
Пуховик безразмерный
Все мы видели эти огромные пуховики, в которых человек становится похожим на ходячий спальный мешок. Да, в таком одеянии тепло и удобно, но выглядеть в нем как стильный человек — более того, как привлекательная женщина? Нет, простите.
«Даже самые стильные ботинки и красивая шапка не спасут этот образ. Если вы чувствуете себя, как в кукольном домике для гигантов — значит, этот пуховик точно не для вас. Для разовой вылазки в лес — отлично подходит, а на каждый день — не так чтобы удобно. И скучно, пожалуй», — утверждает стилист.
Ушанка с длинными ушами
Во-первых, она как раз не очень-то согревает уши, во-вторых, давайте будем честны: в ушанке с огромными свисающими ушами вы больше напоминаете канадского лесоруба, чем современного жителя мегаполиса. Особенно, когда ветер поднимает эти уши вверх, и вы становитесь похожи на персонажа мультфильма, готового к полету. Ушанки лучше оставить для лыжных прогулок и красивых фотосессий в лесу, но не для городской жизни.
Шуба с аляпистым принтом
Леопард, тигр, зебра и все другие животные из джунглей нашли свое место в зимней моде. Но есть проблема: такие шубы редко кому идут, ведь они автоматически превращают любой наряд в цирковое представление. Если вы не дрессировщик диких кошек и не звезда первого эшелона, подумайте дважды, прежде чем купить шубу с агрессивным принтом.
Леггинсы с мехом внутри
Эти вещи придуманы, чтобы сочетать комфорт и тепло. Но они почему-то часто сидят так, что напоминают утепленный слой термобелья, который не был предназначен для глаз окружающих. И подходят разве что действительно очень стройным ногам. Оставьте леггинсы для дома, где они согреют вас под пледом, но не выходите в них на улицу.
Шарф, который больше пледа
Да, большие шарфы сейчас в моде, и мы их любим за уют. Но если шарф напоминает плед с дивана и обматывается вокруг шеи так, что голова начинает напоминать гриб, это перебор. Вас будет не видно за этими слоями ткани, а вы будете чувствовать себя так, будто вас утащил на прогулку ковер из гостиной.
В общем, лучше выбирать варианты шарфов и палантинов размером чуть поменьше и изящно в них заворачиваться.
Сапоги с бахромой
Эта экзотика может красиво смотреться на модных показах, но в реальной жизни бахрома — риск зацепиться за что угодно: дверные ручки, ступени автобуса или сумку. Бахрома на сапогах выглядит эффектно, но совсем не практично. Плюс, этот стиль не подходит ни к одному классическому зимнему образу, кроме разве что костюма для вечеринки в стиле кантри.
Варежки, которые висят на резинке
Помните детство, когда варежки были прикреплены к куртке на резинке? Это было удобно, пока вы были в первом классе. Но взрослому человеку этот аксессуар придает вид, как будто он только что сбежал с новогоднего утренника. Не говоря уже о том, что такие варежки сложно сочетать с чем-то серьезным — будь то пальто или шуба.
Шапка с огромным помпоном
Помпоны — это мило и забавно, но когда они становятся размером с голову или даже больше, все идет не так. Такие шапки выглядят нелепо и привлекают слишком много внимания к вашей макушке.
«Если хотите добавить немного игривости в образ, выбирайте шапки с маленькими или умеренными помпонами, а не с теми, что напоминают футбольный мяч», — предупреждает стилист.
Куртка с неоправданно длинным искусственным мехом
Искусственный мех может быть стильным дополнением к одежде, но когда мех на капюшоне или воротнике настолько длинный, что закрывает пол-лица, это уже чересчур. Выглядит это так, будто вы прячете от мира половину головы. Плюс, длинный мех легко запутывается и теряет свой вид, превращая капюшон или куртку в спутанный комок.