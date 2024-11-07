Ариана Гранде вышла в свет в бриллиантовых украшениях весом 100 карат

Американская певица и актриса Ариана Гранде вышла в свет с роскошным бриллиантовым украшением. Соответствующий материал публикует Page Six.

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31-летняя исполнительница пришла на премьеру фильма «Злая» в Сиднее в нежно-розовом пышном платье бренда Vivienne Westwood. Образ звезды дополнили многочисленные украшения Lorraine Schwartz, в том числе ожерелье в форме бабочки, серьги и множество колец с бриллиантами общим весом более 100 карат.

«Бабочка была воздушной. Мы посчитали ее идеальной», — высказался представитель модного ювелирного дома.

Внешний вид Гранде завершили собранные в укладку волосы и нейтральный макияж.

В октябре Ариана Гранде напугала фанатов чрезмерной худобой на фото с красной дорожки. Исполнительница посетила церемонию вручения глянцевого журнала WSJ Magazine.