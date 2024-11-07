Стилист призвал купить трендовую сумку за 50 тысяч рублей

Стилист Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой Алеко Надирян призвал купить новую трендовую сумку Coach. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Новая "та самая" сумка модниц по всему миру — Brooklyn от бренда Coach. Кроме того, что она уже вошла в список самых желанных айтемов от Lyst, теперь и таблоиды посвящают ей статьи и обложки. Можно отметить «расширение» понятия сумок мечты. Раньше таким званием могли наградить только Birkin и Kelly: самые желанные и самые недоступные. В прошлом году появилась новая — Margaux от The Row, уже не такая недоступная и чуть менее дорогая. Несмотря на это, ее действительно полюбили», — написал эксперт.

Он также добавил, что стоимость сумки около 30-50 тысяч рублей. А тренд задала Белла Хадид, она не раз выгуливала сумку с повседневными образами.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

А на днях стилист объяснил, как выбрать тренч на осень.