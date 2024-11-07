Как выбрать дубленку на зиму мужчине

Эксперты поделились советами, как выбрать мужскую дубленку. Ориентируйтесь не только на модные тенденции, но и на состав изделия.

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Во-первых, определитесь с моделью: длинная, до колен или укороченная. Последние рекомендуется носить молодым людям, которые хотят выглядеть старше. Длинные варианты и дубленки до колен хорошо сочетаются как с джинсами, так и с деловыми костюмами, что делает их идеальными для солидных мужчин.

Во-вторых, обратите внимание на цвет верхней одежды. Стилисты считают, что для зрелых мужчин подходят более строгие оттенки: черный, коричневый или темно-красный, которые подчеркивают солидность. Черный — это классика, которая легко сочетается с другими цветами, поэтому не потребуется долго думать, какие брюки выбрать под дубленку. Коричневые оттенки хорошо сочетаются с бежевыми брюками, цвет бренди — с серыми. Молодые люди прекрасно выглядят в дубленках цвета топленого молока.

В-третьих, обратите внимание на качество. У дубленки не должно быть специфического химического запаха. Ворс должен быть мягким, шелковистым и приятным на ощупь. Небольшой вес укажет на то, что изделие выполнено из натуральной овчины. На дубленке не должно быть заломов — это говорит о некачественных материалах.

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